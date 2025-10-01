มทภ.2 คนใหม่ ยัน ไม่หนักใจ-ไร้รอยต่อดูแลชายแดน เผยทำงานคู่ แม่ทัพกุ้ง มาตลอด

‘มทภ.2’ ยัน ไม่หนักใจ-ไร้รอยต่อ ดูแลชายแดนไทย-กัมพูชา เผยทำงานคู่ ‘แม่ทัพกุ้ง’ มาโดยตลอด ชี้กัมพูชา ยั่วยุชายแดนเป็นเทคนิค ย้ำต้องเฝ้าระวัง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ว่า ที่ผ่านมาตนก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ก็ไม่รู้สึกหนักใจ เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่กับ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 คนก่อน และยืนยันว่าขณะนี้กำลังพลมีความพร้อม และย้ำว่าตนไม่มีมอสโต้ หรือคติพจน์ในการทำงาน และมั่นใจว่าการทำงานไม่มีรอยต่อ ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด
ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่มีการยั่วยุหรือไม่นั้น แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่าถือเป็นเทคนิค ที่จะยั่วยุก่อกวน ซึ่งเขาก็จะมีการใช้มาตรการทางทหารสลับไปมา ส่วนเราก็ต้องระวัง และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ