ดีเดย์! ผู้ลี้ภัยเมียนมาทำงานนอกศูนย์พักพิง อนุทิน ส่งสัญญาณ เขมร ไทยไม่ขาดแรงงาน

ดีเดย์วันแรก! ผู้ลี้ภัยเมียนมาทำงานนอกศูนย์พักพิง ‘อนุทิน’ ชี้ ใครไม่ปิดกั้นมนุษยธรรมให้โอกาส ส่งสัญญาณ ‘เขมร’ ไทยไม่ขาดแคลนแรงงาน
เมื่อเวลา 09.35 น.วันที่ 1 ตตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ผู้หนีภัยจากเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงฯได้ไม่เกิน 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ว่า นี่คือความสำคัญที่ทำให้นานาชาติได้เห็น ว่าประเทศไทยไม่มีการปิดกั้นเรื่องมนุษยธรรม ใครอยู่ในกฎระเบียบในเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ และทำตามกฎหมายของเรา รวมถึงสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนของเรา เราก็เปิดโอกาสให้เขาทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี
“ถ้าใครไม่เข้าตามกฎและเงื่อนไขของเรา ก็ไม่สามารถที่จะผ่อนคลายอะไรให้ได้ ตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศที่มีปัญหากับเราเช่นกัน ว่าอย่าไปคิดว่าเราจะขาดแคลนแรงงานหรือคนงาน เราไม่ขาดแคลน ส่วนมาตรการดูแลรองรับแรงงานผู้หนีภัยนั้น ต้องถือว่าเขาเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย นายจ้างจึงต้องดูแลเรื่องสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และเงินกองทุนต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันดีเดย์” นายอนุทินกล่าว