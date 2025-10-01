กลุ่มแม่บ้านสภา ร้องถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม บริษัทใหม่บังคับซื้อยูนิฟอร์ม ทั้งที่สัญญาจ้างแค่ 2 เดือน

กลุ่มแม่บ้านสภาที่ถูกเลิกจ้างร้อง กมธ.แรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่แจ้งล่วงหน้า บริษัทใหม่บังคับซื้อชุดยูนิฟอร์มใหม่ ทั้งที่สัญญาจ้างแค่ 2 เดือน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรรคประชาชน นำกลุ่มแม่บ้านสภาที่ถูกเลิกจ้าง ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการแรงงาน โดยมีนายเซีย จำปาทอง รองประธานกรรมาธิการแรงงาน เป็นผู้แทนในการรับเรื่อง โดยนางนิชุดา แก้วมาตย์ และกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทภายนอกที่ได้รับทำความสะอาดกับรัฐสภา แต่เนื่องจากบริษัทเดิมได้ครบอายุสัญญาจ้าง และไม่ได้รับการพิจารณาในการต่อสัญญาจากสาเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้นางนิชุดาและเพื่อนรวมราว18 คน ซึ่งเป็นแม่บ้านและพ่อบ้านรัฐสภาที่ทำงานสภาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ไม่ได้รับการจ้างงานต่อโดยไม่ได้แจ้งเหตุล่วงหน้า
ส่วนบุคคคลผู้ใด้รับการจ้างงานต่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชุดยูนิฟอร์มใหม่ ราคาชุดละประมาณ 800 บาท และชุดเคลียร์งานใส่เฉพาะวันอาทิตย์ ราคาชุดละประมาณ 310 บาท และต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีขาวเพื่อให้เป็นไปตามกฎบริษัทใหม่ รวมๆ แล้วแม่บ้านหนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายราว ๆ 2,000 บาท หากเทียบกับค่าจ้างแม่บ้านต้องทำงานถึงเกือบ 1 สัปดาห์ เพื่อนำเงินมาชำระค่าเครื่องแบบ จึงไม่แน่ใจว่าบริษัทที่ได้รับการต่อสัญญาในปัจจุบัน จะได้รับต่อสัญญาในคราวถัดๆ ไปอีกหรือไม่ดังนั้นขอความเป็นธรรมที่ไม่ได้รับการจ้างงาน อีกทั้งวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับเครื่องแบบแม่บ้านในการทำงานเพื่อไม่ให้แม่บ้านในรัฐสภาต้องเสียค่าใช้จ่ายจากเครื่องแบบเมื่อรัฐภาเปลี่ยนคู่สัญญาในการทำความสะอาดต่อไป
“แม่บ้านสภาถูกเอารัดเอาเปรียบในหลายด้านเพียงเพราะเปลี่ยนแปลงบริษัทใหม่ ล่าสุดต้องเสียเงินเองเพื่อซื้อชุดแม่บ้านชุดใหม่ ทั้งที่ผู้จัดการแจ้งว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เพียงแค่ 2 เดือน สัญญาแบบนี้มีด้วยเหรอ เพราะเมื่อผ่านไป 2 เดือน หากต้องเปลี่ยนบริษัทใหม่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ กลายเป็นว่าแม่บ้านกว่า 300 คนในสภา ต้องเสียเงินเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ทั้งที่เป็นค่าแรงของเขาทั้งอาทิตย์” นางสาววรรณวิภากล่าว
นางสาววรรณวิภากล่าวว่า การที่พาแม่บ้านที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือมีการร้องเรียนว่าทำตัวไม่ดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และไม่ต่อสัญญา โดยบริษัทที่รับผิดชอบในการจ้างงานต่อ ต้องยึดตามกฎหมายแรงงาน เพราะดูจากอายุกลุ่มแม่บ้านมีอายุมาก จะลำบากไปหางานใหม่ ไม่มีใครจ้าง ดังนั้นขอเรียกร้องให้กรรมาธิการแรงงานดูการเลิกจ้าง สัญญาจ้าง ว่าเป็นธรรมหรือไม่ ส่วนการต่อสัญญาบริษัทแม่บ้านของกิจการสภา เป็นการต่อสัญญาแบบปีงบประมาณหรือไม่ และการต่อสัญญาให้บริษัทใหม่ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงานกลุ่มแม่บ้าน
