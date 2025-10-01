เก่าไป ใหม่มา กองทัพภาคที่ 1 ขึ้นรูป นายกฯ-ผู้บริหารชุดใหม่ หลังแถลงนโยบาย

เก่าไป ใหม่มา ! กองทัพภาคที่ 1 ขึ้นรูป นายกฯ อนุทิน-ผู้บริหารชุดใหม่ หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่างพล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญการทหารบก ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับพล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เจ้าหน้าที่ช่างได้นำอักษรชื่อของพล.ท.วรยศ มาติดป้ายที่ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ในขณะที่บริเวณหน้าห้องพระบารมีปกเกล้า ซึ่งเป็นห้องรับรองของกองทัพภาคที่ 1 มีการนำรูปภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.), พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และพล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นภาพผู้บังคับบัญชาท่านใหม่มาติดตั้ง