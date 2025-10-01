ทนายอั๋น ชงเพื่อไทยรวมชื่อส.ส. ยื่นศาลเอาผิดจริยธรรมอนุทิน ปมฮั้วส.ว.-ยึดถนนหลวงใช้ส่วนตัว

‘ทนายอั๋น’ ยื่น ‘เพื่อไทย’ ขอ ส.ส.พรรครวมชื่อสอบจริยธรรม ‘อนุทิน’ เหตุพบที่อยู่บ้านบุกรุกเขากระโดง-เอี่ยวฮั้ว ส.ว.-ตั้ง รมต.สีเทา-ยึดถนนหลวงใช้ส่วนตัว ด้าน ‘หมอเชิดชัย’ เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมพรรค 7 ต.ค.
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผิดมาตรฐานจริยธรรม ถึงส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) โดยมี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือ
นายภัทรพงศ์กล่าวว่า วันนี้มายื่นหนังสือขอให้ ส.ส.พรรค พท.ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 1 ขอให้ ส.ส.รวมชื่อ 50 คน เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นายอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ และแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าพฤติกรรมของนายอนุทินทั้งก่อนและหลังโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางคน เป็นที่คลางแคลงสงสัยว่าอาจมีคุณสมบัติที่ขัดหรือฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ทั้งอาจไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ ในหลายกรณี
นายภัทรพงศ์กล่าวว่า ได้แก่ 1.นายอนุทินย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ดินพิพาทในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณแยกเขากระโดง ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐคือการรถไฟแห่งประเทศไทย 2.กรณีถูกกล่าวหานายอนุทินมีส่วนร่วมในกระบวนการโกง หรือได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบ คดีดังกล่าวนายอนุทินได้หมายเรียกเลขที่ 187 ถูกออกหมายเรียกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ กกต. หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
นายภัทรพงศ์กล่าวต่อว่า 3.การแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องบุคคลที่สังคมรู้ว่า น่าจะมีคุณสมบัติต้องห้าม ร่วมมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งในรัฐบาลของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่กล้าแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่รัฐบาลนายอนุทินกล้าทำอย่างนั้น และ 4.กรณีที่นายอนุทินอาจใช้อำนาจหน้าที่ส่วนตนในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ถนนหลวงคือถนนที่ อบต.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นรันเวย์ส่วนตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงสงสัยอย่างยิ่งว่านายอนุทินเหมาะสม ขาดบกพร่อง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่
นายภัทรพงศ์กล่าวด้วยว่า ฉะนั้น จึงขอให้ ส.ส.พรรค พท.ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ คือการรวมเสียง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 50 คน ส่งสภาและส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมาตรฐานอย่างไร โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระที่คำวินิจฉัยผูกพันกับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ หวังว่า ส.ส.พรรค พท.จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวและหวังว่าการมาของตนจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนส่วนรวม
ด้าน นพ.เชิดชัยกล่าวว่า จากที่นายภัทรพงศ์พูดมาถูกทั้งหมด ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้มารับหนังสือ และจะส่งกรรมการพรรคพิจารณาเพื่อเข้าชื่อ ส.ส. 50 คน พร้อมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
เมื่อถามว่า การเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นมติพรรคหรือไม่ นพ.เชิดชัยกล่าวว่า จะต้องรอการประชุมพรรคในวันที่ 7 ตุลาคม
ถามย้ำว่า แสดงว่ามีแนวคิดนี้อยู่แล้วใช่หรือไม่ นพ.เชิดชัยกล่าวว่า ก็จะได้เอาข้อมูลไปดูว่ามีเหตุผลหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส.ว.สำรอง จี้คณะอนุฯชุดที่ 26 เร่งสรุปคดีฮั้วส.ว. หวั่นรบ.แทรกแซง ลั่นยืนหยัดจนกว่ากกต.วินิจฉัย
- อุ๊งอิ๊ง เข้าเพื่อไทย ปัดตอบ ‘พอใจ’ ผลงานสส.อภิปรายนโยบายรบ.หนู หรือไม่
- สิริพงศ์ ลั่นปรับสื่อสารเชิงรุก ย้ำแนวทางรบ. ไม่อ่อนข้อให้เขมร เผย ศบ.ทก.ยังอยู่ ใช้ชุดเดิม
- เก่าไป ใหม่มา กองทัพภาคที่ 1 ขึ้นรูป นายกฯ-ผู้บริหารชุดใหม่ หลังแถลงนโยบาย