โฆษกรัฐบาล ถือฤกษ์สะดวกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อัครสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรก โดยนำถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยมีครอบครัว บิดามารดาและน้องชาย มาร่วมแสดงความยินดี ก่อนเดินดูห้องทำงานโฆษกฯ บริเวณตึกบัญชาการ 2

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตนถือฤกษ์สะดวก เข้ามาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพราะในช่วงบ่ายมีภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรี ไปมอบนโยบาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่มาช่วงสาย เนื่องจากมีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มาพบและยื่นหนังสือเนื่องในวันครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสเด็กนักเรียนที่เดินทางมาทัศนศึกษา จึงเดินทางเข้ามาทำเนียบก่อน

