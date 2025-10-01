โฆษกรัฐบาล ถือฤกษ์สะดวกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อัครสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรก โดยนำถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยมีครอบครัว บิดามารดาและน้องชาย มาร่วมแสดงความยินดี ก่อนเดินดูห้องทำงานโฆษกฯ บริเวณตึกบัญชาการ 2
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตนถือฤกษ์สะดวก เข้ามาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพราะในช่วงบ่ายมีภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรี ไปมอบนโยบาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่มาช่วงสาย เนื่องจากมีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มาพบและยื่นหนังสือเนื่องในวันครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสเด็กนักเรียนที่เดินทางมาทัศนศึกษา จึงเดินทางเข้ามาทำเนียบก่อน
ADVERTISMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส.ว.สำรอง จี้คณะอนุฯชุดที่ 26 เร่งสรุปคดีฮั้วส.ว. หวั่นรบ.แทรกแซง ลั่นยืนหยัดจนกว่ากกต.วินิจฉัย
- อุ๊งอิ๊ง เข้าเพื่อไทย ปัดตอบ ‘พอใจ’ ผลงานสส.อภิปรายนโยบายรบ.หนู หรือไม่
- สิริพงศ์ ลั่นปรับสื่อสารเชิงรุก ย้ำแนวทางรบ. ไม่อ่อนข้อให้เขมร เผย ศบ.ทก.ยังอยู่ ใช้ชุดเดิม
- เก่าไป ใหม่มา กองทัพภาคที่ 1 ขึ้นรูป นายกฯ-ผู้บริหารชุดใหม่ หลังแถลงนโยบาย