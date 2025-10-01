ส.ว.สำรอง จี้คณะอนุฯชุดที่ 26 เร่งสรุปคดีฮั้วส.ว. หวั่นรบ.แทรกแซง ลั่นยืนหยัดจนกว่ากกต.วินิจฉัย

กลุ่ม ส.ว.สำรอง อุ้มพระ จี้อนุฯวินิจฉัยชุด26 เร่งสรุปคดีฮั้วส.ว.ชงกกต.หวั่นรัฐบาลแทรกแซง บิดเบือนคดี ยื้อเวลาประกาศยืนหยัดเคลื่อนไหวจนกว่ากกต. วินิจฉัย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม กลุ่ม ส.ว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร นายธนวัฒน์ ศรีสุข และ ส.อ.อัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล เดินทางมายื่นหนังสือให้กำลังใจคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่ 26 ของสำนักงาน กกต. รวมทั้งเแสดงความกังวลต่อกรณีการวินิจฉัยสำนวนคดีการไต่สวนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด จำนวน 229 ราย ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน 138 ราย กรรมการบริหารพรรคการเมือง ส.ส. สมาชิกพรรคการเมือง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 91 ราย ปัจจุบันระยะเวลาได้ล่วงเลยมาจากวันที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 10 ก.ค.2567 กว่า 1 ปี 2 เดือน แต่การสอบทุจริตก็ยังไม่แล้วเสร็จ โดยการมายื่นหนังสือครั้งนี้ทางกลุ่มยังได้นำพระแก้วมรกตจำลองมานำทางในการยื่นหนังสือด้วย
พ.อ.ไพบูลย์กล่าวว่า กลุ่ม ส.ว.สำรอง ภาคประชาชน ต่างเห็นว่า สำนวนคดีนี้มีแนวโน้มจะถูกแทรกแซงด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อบิดเบือนสำนวนคดี และการยื้อเวลาออกไปอีกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล และกลุ่มบุคคลบางคน บางพวก โดยเฉพาะการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นแกนนำ จึงขอเรียกร้องให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่ 26 พิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมบนพื้นฐานของข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฎแล้ว หากจะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมใดๆ ขอให้พึงตระหนักถึงการกลับคำให้การของพยานบางรายที่อาจเข้าข่ายการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานในคำให้การที่เคยให้การมาแล้วก่อนหน้านี้ ปราศจากการแทรกแชงจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยขอให้ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
ด้าน พล.ต.ท.คำรบ ยืนยันว่า ทางกลุ่มจะยืนหยัดยื่นเรื่องอย่างนี้ไปจนกว่ากกต.จะประกาศว่าจะฟ้องหรือดำเนินคดีกี่คน เราจะกระตุ้นเตือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะการแทรกแซงมันไม่ได้ไปบอกกันตรงๆ ว่าจะไปหาคนนั้นคนนี้ แต่สามารถยกหูหรือส่งนาย ก. นายข. ไปเป็นนกต่อ ไปพูดกันได้ มันก็มีเทคนิคหลายอย่าง ที่เห็นตอนนี้ก็การฟ้อง พ.ต.ท.ทวี (สอดส่อง)และนายภูมิธรรม (เวชยชัย)ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือการที่นายอลงกต วรกี ส.ว.ฟ้องคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ซึ่งมันก็สัมพันธ์กันหมด
ส่วนที่กกต.มีหนังสือเรียกนายเศรณี อนิลบล ส.ว. มาให้ถ้อยกรณีมีข้อกล่าวหาว่าก่อนวันเลือก ส.ว.ระดับประเทศ นายเศรณีมีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าพักที่โรงแรมใน จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อว่า มีการกระทำผิดตามมาตรา 77 (1) พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 นั้นตนไม่ทราบว่าเป็นประเด็นไหน แต่เท่าที่ติดตาม มีประเด็นโพยอีกชุดนึง ซึ่งก็เป็นข้อกล่าวอ้างในการต่อสู้ของ ส.ว. 138 คน ที่เขากล่าวหาการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ 26 ว่าเมื่อตรวจสอบเขาแล้ว พบว่ามีโพยอีกชุดหนึ่งแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินการ ดังนั้น จากที่เราฟังว่า กกต.จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก 1 ชุดเป็นชุดที่ 27 เพื่อสอบเรื่องนี้ แต่ตอนหลังไม่ได้มีการตั้ง แต่จะใช้คณะกรรมการชุดที่ 26 ดำเนินการก็เหมือนกับทำทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็มีจุดที่แตกต่างคือ ที่มีการดำเนินการกับ ส.ว.100 กว่าคน เขามีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและนิติวิทยาศาสตร์มัดแน่นมาตลอด แต่ในส่วนชุดใหม่ที่มีการกล่าวหากันเท่าที่ทราบไม่มีพยานที่จะมายึดโยงว่าใครไปทำอะไรที่ไหน เบอร์ไปอยู่ในโพยอยู่ได้อย่างไร
