เห็นด้วย รัฐ ต่ออายุรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอีก2เดือน จี้ ทบทวนเดินหน้าทุกสาย อย่าเกรงใจ ปชน.

ชนินทร์ เห็นด้วยรัฐบาล ต่ออายุรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอีก 2 เดือน จี้ทบทวนเดินหน้าทุกสาย อย่าเกรงใจ ปชน. อย่ามองเป็นลายเซ็น พท.มั่นใจแก้โครงสร้างการสัญจรยั่งยืน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติต่ออายุให้โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาลเพื่อไทย ที่มีการนำร่องไว้ในสายสีแดงและสายสีม่วงออกไปอีกเป็นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากโครงการนี้ทำให้ประชาชน กว่าแสนคนได้รับการช่วยเหลือค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เหลือ 20 บาท และหากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางอื่นในการช่วยเหลือค่าเดินทางอย่างเป็นระบบ การยืดอายุโครงการเดิมไปก่อน จึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่ง
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ในส่วนที่รัฐบาลมีมติจะไม่เดินหน้าโครงการนี้ต่อให้ครบทุกสายนั้น อยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ในราคา 20 บาทนั้น จะเริ่มต้นแก้ปัญหาโครงสร้างการสัญจรในเมืองทั้งระบบ ส่งเสริมให้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่สะดวกและปลอดภัยเป็นรูปแบบหลัก ลดการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนตัว ลดปัญหาฝุ่นพิษ ปัญหาการจราจรติดขัด และเปิดทางสู่การปฏิรูปสายรถเมล์ให้เป็นโครงข่าย feeder เชื่อมโยงการสัญจรอย่างเป็นระบบ รวมถึงยังส่งเสริมการกระจายตัวของเมือง เพิ่มแรงจูงใจในการอยู่อาศัยบริเวณรอบนอกของเมืองด้วยค่าใช้จ่ายในการสัญจรที่ไม่ต่างจากการอยู่กลางเมือง ดังนั้นนโยบายนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ในหลายมิติ อย่ามองเป็นเพียงนโยบายประชานิยม หรือมองว่าเป็นลายเซ็นของพรรคเพื่อไทยเท่านั้น
“ผมขอให้รัฐบาลทบทวนเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้า 20 บาททุกสาย อย่าได้เกรงใจพรรคประชาชน(ปชน.)ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาภาษีคนทั้งประเทศไปอุ้มคนเมือง เพราะการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐ แต่ละโครงการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน และรัฐสามารถมีหลากหลายโครงการพร้อมกันได้ ไม่ได้หมายความว่าการทำโครงการใดจะนำงบประมาณทั้งก้อนไปใช้เพื่อสนับสนุนคนกลุ่มเดียว“ นายชนินทร์ กล่าว
