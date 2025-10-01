โฆษกทบ. เผย กองทัพ เล็งสร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร ในพื้นที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อน

‘โฆษก ทบ.’ เผย ‘กองทัพ’ เล็งสร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร ในพื้นที่ลักลอบเข้าออกเมืองผิดกฎหมายก่อน แต่ย้ำต้องเป็นพื้นที่ที่ชัดเจนแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณียอดบริจาคสร้างรั้ว และบังเกอร์ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์บริจาคเป็นทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคสมทบทะลุ 100 ล้านบาทแล้วนั้น
โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เรื่องการสร้างรั้วชายแดน อาจจะต้องแบ่งเป็นพื้นที่ ซึ่งเท่าที่ได้ติดตามข้อมูล หากพื้นที่ไหนมีความชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ ก็จะทำก่อน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC แต่ที่สำคัญการสร้างรั้ว อาจจะมองไปที่พื้นที่ที่มีการเข้าออกผิดกฎหมาย และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ก็อาจจะดำเนินการก่อน อย่างน้อยให้เห็นว่า ไทยมีมาตรการที่ต้องต่อต้านสิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนพื้นที่ที่มีความชัดเจน จะสร้างรั้วแบบใด แบบถาวร หรือสร้างแบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์นั้น โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ยังไม่ทราบ และยังไม่เห็นรายละเอียด