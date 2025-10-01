การเมือง

นายกฯ เผย บวรศักดิ์ แนะตั้งฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์ เพื่ออยู่ร่มเย็น

นายกฯ เรียกสื่อฯ ขึ้นตึกไทย หลังฝนตก ก่อนชวนคุย-ถ่ายภาพหมู่ เผย “บวรศักดิ์” แนะนำ ตั้งฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์ เพื่อความร่มเย็น บอก​ยกมือไหว้หมดตั้งแต่ลงทางด่วน บ้านพิษณุโลกถึงกรมหลวงชุมพร ขณะ ทำเนียบ ขยับรูปอดีตนายกฯ เตรียมติดรูป “แพทองธาร” หลังพ้นตำ​แหน่ง​

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (1 ตุลาคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินออกมาหน้าตึกไทยพร้อมกวักมือเรียกสื่อมวลชน​ ที่บันทึกภาพด้านหน้าเข้าไปภายใน เนื่องจากฝนตก พร้อมชวนสื่อถ่ายภาพร่วมกันภายในตึกไทยคู่ฟ้า และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการตั้งฉัตรสีทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์จำลอง ว่า เพื่อให้อยู่ร่มเย็น เป็นสุข มีสง่าราศี เพราะนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แนะนำว่าเมื่อนำมาประดิษฐานแล้ว ก็ให้นำฉัตรมากางให้ท่าน เพื่อให้ร่มเย็น​ ตนฟังดูแล้วก็ดี มีเหตุมีผล มีตรรกะ และนายบวรศักดิ์​ ก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว​

เมื่อถามว่า จะไหว้องค์นรสิงห์ทุกครั้งที่เข้ามาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไหว้มาตั้งแต่กรมหลวงชุมพร ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยกมือไหว้มาตั้งแต่ลงทางด่วน ผ่านบ้านพิษณุโลกก็ไหว้ แต่ยังไม่ได้เข้าไปไหว้บริเวณด้านใน ยกมือไหว้จากข้างนอก

ส่วนจะใช้บ้านพิษณุโลกเป็นสถานที่ทำงานด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า ยังไม่จำเป็น ใช้ที่นี่ดีกว่า

เมื่อถามว่า ได้ทำห้องนอนไว้ที่ด้านบนของตึกไทยคู่ฟ้าด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่มี

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในตึกตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในตำแหน่งที่ติดภาพนายกรัฐมนตรี​ ในแต่ละสมัย เจ้าหน้าที่ได้ขยับรูปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 และพล.อ.ชาติชาย​ ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ไปยังบริเวณด้านขวาเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการติดภาพ ​น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ท่านนายกฯได้ติดรูปด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า​ “จะติดได้ต่อเมื่อไปแล้ว”

