นายกฯ เผย บวรศักดิ์ แนะตั้งฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์ เพื่ออยู่ร่มเย็น

นายกฯ เรียกสื่อฯ ขึ้นตึกไทย หลังฝนตก ก่อนชวนคุย-ถ่ายภาพหมู่ เผย “บวรศักดิ์” แนะนำ ตั้งฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์ เพื่อความร่มเย็น บอกยกมือไหว้หมดตั้งแต่ลงทางด่วน บ้านพิษณุโลกถึงกรมหลวงชุมพร ขณะ ทำเนียบ ขยับรูปอดีตนายกฯ เตรียมติดรูป “แพทองธาร” หลังพ้นตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (1 ตุลาคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินออกมาหน้าตึกไทยพร้อมกวักมือเรียกสื่อมวลชน ที่บันทึกภาพด้านหน้าเข้าไปภายใน เนื่องจากฝนตก พร้อมชวนสื่อถ่ายภาพร่วมกันภายในตึกไทยคู่ฟ้า และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการตั้งฉัตรสีทอง 7 ชั้น ครอบองค์นรสิงห์จำลอง ว่า เพื่อให้อยู่ร่มเย็น เป็นสุข มีสง่าราศี เพราะนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แนะนำว่าเมื่อนำมาประดิษฐานแล้ว ก็ให้นำฉัตรมากางให้ท่าน เพื่อให้ร่มเย็น ตนฟังดูแล้วก็ดี มีเหตุมีผล มีตรรกะ และนายบวรศักดิ์ ก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะไหว้องค์นรสิงห์ทุกครั้งที่เข้ามาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไหว้มาตั้งแต่กรมหลวงชุมพร ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยกมือไหว้มาตั้งแต่ลงทางด่วน ผ่านบ้านพิษณุโลกก็ไหว้ แต่ยังไม่ได้เข้าไปไหว้บริเวณด้านใน ยกมือไหว้จากข้างนอก
ส่วนจะใช้บ้านพิษณุโลกเป็นสถานที่ทำงานด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่จำเป็น ใช้ที่นี่ดีกว่า
เมื่อถามว่า ได้ทำห้องนอนไว้ที่ด้านบนของตึกไทยคู่ฟ้าด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่มี
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในตึกตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในตำแหน่งที่ติดภาพนายกรัฐมนตรี ในแต่ละสมัย เจ้าหน้าที่ได้ขยับรูปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 และพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ไปยังบริเวณด้านขวาเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการติดภาพ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ท่านนายกฯได้ติดรูปด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “จะติดได้ต่อเมื่อไปแล้ว”
