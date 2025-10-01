การเมือง

นายกฯ​ จ่อถกสมช.นัดแรก ​พรุ่งนี้​ ไร้วาระสร้างรั้วชายแดน​ ก่อนหารือสางปัญหา 3 จชต.​

นายกฯ​ จ่อถก สมช. นัดแรก​ พรุ่งนี้​ ไร้วาระสร้างรั้วชายแดน​ ก่อนหารือสางปัญหา 3 จชต.​

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ (สมช.​) ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00 น.​ ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกในรัฐบาล​ นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ โดยจะเป็นการมอบนโยบายด้านความมั่งคงครั้งแรก

โดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคง​ ระบุว่า​ การหารือในวันพรุ่งนี้จะยังไม่ได้มีการเสนอแผนงาน​ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างรั้วในพื้นที่ที่มีความชัดเจนแล้ว​ ที่อำเภอโคกสูง​ จังหวัดสระแก้ว​ ซึ่งจะเป็นการเสนอแนวนโยบายปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างความคุ้นเคยเท่านั้น​ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างการพร้อมรบในทุกสถานการณ์​ ซึ่งการของบประมาณจัดซื้ออาวุธ​ยุทโธปกรณ์​เป็นการจัดหาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ​ 2568

ส่วนการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์​ชายแดนไทย-กัมพูชา​ (ศบ.ทก.​) จะสิ้นสถานะไปตามรัฐบาล​ แต่หากจะมีการใช้ศบ.ทก.ในการขับเคลื่อนต่อ จะต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน แผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้​ จะต้องมีการนำเข้ามาหารือในที่ประชุม สมช.​ ส่วนในช่วง​ 4 เดือน​ จะต้องมีคณะเจรจาหรือไม่​ จะต้องหารือกันในที่ประชุม​

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง