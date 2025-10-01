นายกฯ​ จ่อถกสมช.นัดแรก ​พรุ่งนี้​ ไร้วาระสร้างรั้วชายแดน​ ก่อนหารือสางปัญหา 3 จชต.​

นายกฯ จ่อถก สมช. นัดแรก พรุ่งนี้ ไร้วาระสร้างรั้วชายแดน ก่อนหารือสางปัญหา 3 จชต.
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจะเป็นการมอบนโยบายด้านความมั่งคงครั้งแรก
โดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคง ระบุว่า การหารือในวันพรุ่งนี้จะยังไม่ได้มีการเสนอแผนงาน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างรั้วในพื้นที่ที่มีความชัดเจนแล้ว ที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเป็นการเสนอแนวนโยบายปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างความคุ้นเคยเท่านั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างการพร้อมรบในทุกสถานการณ์ ซึ่งการของบประมาณจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นการจัดหาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2568
ส่วนการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) จะสิ้นสถานะไปตามรัฐบาล แต่หากจะมีการใช้ศบ.ทก.ในการขับเคลื่อนต่อ จะต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกัน แผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีการนำเข้ามาหารือในที่ประชุม สมช. ส่วนในช่วง 4 เดือน จะต้องมีคณะเจรจาหรือไม่ จะต้องหารือกันในที่ประชุม