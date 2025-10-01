พิธีรับส่งหน้าที่-มอบการบังคับบัญชา ผบ.นทพ. คนใหม่ สานต่อดูแลประชาชน

นทพ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผบ.นทพ. คนใหม่ พร้อมสานต่อมุ่งมั่นพัฒนาดูแลประชาชน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.อ. นพดล ปิ่นทอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (คนเก่า) และ พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (คนใหม่) โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ พลเอก นพดล ปิ่นทอง ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเพื่อส่งมอบภารกิจการบังคับบัญชาให้แก่ พลเอก ศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้บัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดยพล.อ.นพดล ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่านใหม่ และขอบคุณต่อกำลังพลทุกนายที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความก้าวหน้า และเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของผู้บัญชาการคนใหม่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะยังคงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศชาติและความต้องการของประชาชน
ด้าน พล.อ.ศราวุธ ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ พร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นสานต่องานพัฒนาของหน่วย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง การพัฒนาพื้นที่ห่างไกล การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ
ทั้งนี้ พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาดังกล่าว ไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความต่อเนื่องของภารกิจอันทรงเกียรติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และอุทิศตน เพื่อประเทศชาติและประชาชน