ณพลเดช จี้ ไชยชนก กระชากหน้ากากไอ้โม่ง สินบนแก๊งคอลฯ 40 ล. ดักคอซ้ำรอย วิชาแพะ

ณพลเดช จี้ ไชยชนก กระชากหน้ากากไอ้โม่ง สินบนแก๊งคอลฯ 40 ล. หวั่นซ้ำรอยเพลง วิชาแพะ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายณพลเดช มณีลังกา ส.ว.สำรอง กลุ่ม 16 จ.เชียงราย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กรณีนายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย(ภท.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้กล่าวตอนหนึ่งในการอภิปรายในรัฐสภาว่า มีผู้ติดต่อเสนอเงินให้ 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์หลอกลวง
การกระทำดังกล่าวของผู้เสนอสินบน ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทั้งตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งบัญญัติชัดว่าการจัดให้มีการเล่นหรือสนับสนุนการพนันออนไลน์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หากมีการนำเงินสนับสนุนมาฟอกเป็นรายได้ถูกกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การที่นายไชยชนก ซึ่งไม่เพียงแต่ดำรงตำแหน่งผู้แทนราษฎร แต่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์และปราบปรามการพนันออนไลน์ เมื่อมีผู้มาเสนอสินบนอันเป็นข้อเท็จจริงปรากฏ และการกระทำผิดได้สำเร็จแล้วนั้น ผู้เสนอย่อมผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 หากนายไชยชนกเพิกเฉย ไม่ดำเนินการหรือแสดงท่าทีใด ๆ อาจถูกพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีโทษจำคุก 1–10 ปี ปรับ 20,000–200,000 บาท และส่งผลห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงอาจถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช.
นายณพลเดช ระบุว่า “นอกจากนี้ ไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (UNTOC) ยังมีพันธกรณีระหว่างประเทศ หากเพิกเฉย การกระทำดังกล่าวซึ่งอาจโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน ย่อมเสี่ยงให้ไทยถูกวิจารณ์ในเวทีระหว่างประเทศ และอาจกระทบต่อความร่วมมือกับ UNODC และ INTERPOL ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาทั้งด้านกฎหมาย การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นว่า นายไชยชนก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุก เช่น ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประสานหน่วยงานด้านการเงิน ความมั่นคง และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์
ทั้งนี้หากไม่มีผู้มาเสนอ 40 ล้านบาทต่อเดือน ผมก็ไม่อยากเห็นภาพซ้ำรอยแบบในอดีต จนเป็นที่มาของเพลงของวงคาราบาว ชื่อเพลงว่า “วิชาแพะ” หรือ “วิชาแพะรับบาป” ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ”