โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน รวม 30 ราย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
1.พันโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์
2. พันโทหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต
3.ร้อยเอกหญิง พรรณราย ทองทิพย์
4.ร้อยโทหญิง พรอนงค์ จันทะนุย

เผยแพร่ พระบรมราชโองการ  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 12 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า

  1. พันโทหญิง มาลี มงคล
  2. ร้อยโทหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม
  3. ร้อยโทหญิง ช่อมาศ เหง้าน้อย
  4. พันโทหญิง ศิริพร คำนนท์
  5. พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5

  • นางสาวศุภสิริ ภู่เชิด
  • นางสาวจิภาดา ศรแสง
  • ร้อยเอกหญิง คณิรทรา เรืองยศ
  • ร้อยตรีหญิง ปิยะเนตร พึ่งพา
  • นางสาวพัชรี พันแพง
  • นางสาวตรีรัตน์ อุทรักษ์
  • ร้อยตรีหญิง กรกช ปัญญาประเสริฐ

เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 11 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า

  1. พันโทหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร
  2. พันโทหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์
  3. พันตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน
  4. ร้อยเอกหญิง ศิรินทิพย์ นางาม
  5. ร้อยเอกหญิง สมสวัสดิ์ เชื้อจันทร์
  6. ร้อยโทหญิง อรพรรณ โตยัง

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5

  1. นางสาวรตณัฐ เหมินทร์
  2. ร้อยเอกหญิง เสวิตา มาลีเลิศ
  3. ร้อยเอก ธันว์ธนิก ศิริวัฒน์
  4. ร้อยตำรวจเอก ศุภกร สมชื่อ
  5. ร้อยตำรวจเอก สรยุทธ์ บุตตะพิมพ์

ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า

  1. พันตรีหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม
  2. พันโทหญิง สุดใจ ปรางทอง

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5

  1. นางสาวพรปิยา สุนทรวิภาต

