โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน รวม 30 ราย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
1.พันโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์
2. พันโทหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต
3.ร้อยเอกหญิง พรรณราย ทองทิพย์
4.ร้อยโทหญิง พรอนงค์ จันทะนุย
เผยแพร่ พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 12 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
- พันโทหญิง มาลี มงคล
- ร้อยโทหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม
- ร้อยโทหญิง ช่อมาศ เหง้าน้อย
- พันโทหญิง ศิริพร คำนนท์
- พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
- นางสาวศุภสิริ ภู่เชิด
- นางสาวจิภาดา ศรแสง
- ร้อยเอกหญิง คณิรทรา เรืองยศ
- ร้อยตรีหญิง ปิยะเนตร พึ่งพา
- นางสาวพัชรี พันแพง
- นางสาวตรีรัตน์ อุทรักษ์
- ร้อยตรีหญิง กรกช ปัญญาประเสริฐ
เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 11 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
- พันโทหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร
- พันโทหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์
- พันตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน
- ร้อยเอกหญิง ศิรินทิพย์ นางาม
- ร้อยเอกหญิง สมสวัสดิ์ เชื้อจันทร์
- ร้อยโทหญิง อรพรรณ โตยัง
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
- นางสาวรตณัฐ เหมินทร์
- ร้อยเอกหญิง เสวิตา มาลีเลิศ
- ร้อยเอก ธันว์ธนิก ศิริวัฒน์
- ร้อยตำรวจเอก ศุภกร สมชื่อ
- ร้อยตำรวจเอก สรยุทธ์ บุตตะพิมพ์
ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
- พันตรีหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม
- พันโทหญิง สุดใจ ปรางทอง
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
- นางสาวพรปิยา สุนทรวิภาต