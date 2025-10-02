นายกฯ มอบรางวัลอปท. ต้นแบบขานรับนโยบายรัฐ แจงปชช.ยกระดับทำงาน

นายกฯ มอบรางวัลอปท. ย้ำ เป็นต้นแบบขานรับนโยบายรัฐ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ตุลาคม ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับอปท.ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 52 รางวัล จากทั้งหมด 250 รางวัล โดยมีนางยุพา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารอปท.ทุกคน ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพวกท่านได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะเร่งรับพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงทุกระบบควบคู่การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลของส่วนราชการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างจริงจังให้การบริหารภาครัฐและการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน
นายอนุทิน กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานแรกที่สามารถให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ส่งต่อประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ไปยังหน่วยงานรัฐบาลให้รับทราบนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลสื่อสารไปยังประชาชนให้รับรู้ถึงทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขา และวางรากฐานความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและสภาพแวดล้อม จึงหวังว่ารางวัลที่ได้จะเป็นแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป หลายคนที่ได้รับรางวัลขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะทำงานรับใช้ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ ส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่งอนใหญ่ บอกว่าที่จริงงานนี้คนมหาดไทย ทั้งนั้น แต่ไม่เป็นไรเราเป็นข้าราชการของประเทศไทย และคณะกรรมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี เราต้องขับเคลื่อนดำเนินการไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจและแสดงความชื่นชมเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อพวกท่านทุกคน ตลอดจนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมงาน ขอให้ประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาการทำงานและปักเป้าความทุกข์และเพิ่มความสุขให้ประชาชน ที่รักของพวกเราตลอดไป
ภายหลังเสร็จพิธีฯ นายกฯ เดินชมนิทรรศการ และบูธอปท.ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกิจกรรมที่มาจัดแสดง โดยแวะชิมลูกชุบ จากอบต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี พร้อมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่เป็นที่ระลึก