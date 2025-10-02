โรม ชี้ รอจีนแจงก่อน ปมขนอาวุธหนุนกัมพูชา แนะ กองทัพ พัฒนางานด้านการข่าว

‘รังสิมันต์’ บอกรอจีนแจงปมขนอาวุธหนุนกัมพูชา เชื่อกระทบความรู้สึกคนไทย แนะ ‘กองทัพ’ พัฒนางานด้านการข่าว ชี้ สร้างกำแพงตามชายแดนอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีกล้องวงจรปิดด้วย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประเทศจีนสนับสนุนอาวุธให้แก่ประเทศกัมพูชา เพื่อใช้ในการต่อสู้กับประเทศไทย ว่า เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงจุดยืนของจีน ต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาที่มีความขัดแย้งกันอยู่เป็นอย่างไร และต้องดูรายละเอียดว่าจีนส่งอาวุธไปให้กัมพูชาเป็นความสัมพันธ์แบบใด ให้เปล่าโดยที่จีนรู้อยู่แล้วว่าจะนำไปรบกับไทย หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้ามานานแล้ว แต่สิ่งที่ไทยต้องคิดเสมอคือการซื้ออาวุธจะนำไปเล่นงานใคร ฉะนั้น ต้องรอฝ่ายจีนชี้แจง ซึ่งเชื่อว่าไม่ช้า และเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยที่มองต่อจีนแน่นอน
เมื่อถามว่า ประเทศไทยจะต้องเตรียมมือรับหรือไม่ อย่างไร นายรังสิมันต์กล่าวว่า เบื้องต้นฝ่ายความมั่นคงต้องเตรียมการ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สองชาติต่อสู้กัน แต่อาจมีชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง ปัญหาชายแดนไม่ใช่แค่เตรียมเรื่องอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงทุนคนและงานข่าวด้วย ตนต้องการให้ประเทศไทยพัฒนางานด้านการข่าวให้ดีกว่านี้ เชื่อว่าจะช่วยให้เราได้เตรียมการแต่เนิ่นๆ ในการแก้ไขปัญหา โชคยังดีที่ไทยมีเครื่องบินรบที่มีแสนยานุภาพที่มากกว่า ทำให้แก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ก็เกิดเป็นคำถามว่างานข่าวของเราเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงปล่อยให้กัมพูชาพร้อมกว่าที่ไทยมี คิดว่าทุกฝ่ายต้องทบทวนเรื่องนี้
นายรังสิมันต์ยังกล่าวถึงการสร้างกำแพงชายแดนว่า การสร้างกำแพงอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหมือนบ้านที่นอกจากมีรั้ว ยังต้องมีกล้องวงจรปิด เพราะรั้วข้ามได้ อ้อมได้ ยิ่งถ้าเราสร้างกำแพงเพียงบางจุดก็ต้องดูรายละเอียดว่า บางจุดที่จะสร้างป้องกันได้เพียงใด ฉะนั้น โจทย์ไม่ได้มีแค่ว่าสร้างกำแพงอย่างเดียว เราต้องเสริมกล้องวงจรปิด เพราะกล้องเป็นหลักในการเก็บข้อมูล และถ้าเรารู้ว่ามีการลักลอบผ่านด่าน ส่วนกลางจะสามารถสั่งการไปที่หน่วยหน้า เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายได้ทันที
