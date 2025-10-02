อนุทิน เข้าสภาฯ ประเดิมกระทู้สดแรก ในฐานะนายกฯ โดนส.ส.ปชน. ถามปมหลุมยุบ

‘นายกฯอนุทิน’ เข้าสภาฯตอบกระทู้สดครั้งแรก ส.ส.ปชน.ถามปมหลุมยุบ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมประชุมสภาฯ และมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่องถนนยุบ ของ นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) โดย นายอนุทินกล่าวว่า เข้ามาตอบกระทู้เรื่องหลุมยุบ
เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมหนักในขณะนี้ นายอนุทินกล่าวเพียงว่า “ขอตอบกระทู้ก่อน” จากนั้นเดินเข้าลิฟต์เพื่อเข้าห้องประชุมทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กทม.จัดระดมความเห็น ต่อสัญญา รถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่
- มติชน-มูลนิธิเสริมกล้า-สกร. เปิดตัวโครงการ Read for the future ส่งเสริมการอ่าน สร้างอนาคต
- สิ้น เจน กูดดอลล์ นักวานรวิทยา เสียชีวิตในวัย 91 ‘มูลนิธิสืบ’ อาลัยยกเป็นผู้พลิกโฉมการศึกษาชิมแปนซี
- เอกนิติ แจงปม คนละครึ่งพลัส ยันรบ.คำนึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ดีเดย์ 15 ต.ค. เปิดร้านค้าลงทะเบียน