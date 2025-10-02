การเมือง

อนุทิน เข้าสภาฯ ประเดิมกระทู้สดแรก ในฐานะนายกฯ โดนส.ส.ปชน. ถามปมหลุมยุบ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมประชุมสภาฯ และมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่องถนนยุบ ของ นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) โดย นายอนุทินกล่าวว่า เข้ามาตอบกระทู้เรื่องหลุมยุบ

เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมหนักในขณะนี้ นายอนุทินกล่าวเพียงว่า “ขอตอบกระทู้ก่อน” จากนั้นเดินเข้าลิฟต์เพื่อเข้าห้องประชุมทันที

