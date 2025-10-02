การเมือง

บิ๊กเล็ก เข้ากลาโหมวันแรก บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรวจแถว 3 เหล่าทัพ ก่อนถกสภากลาโหมชุดใหม่

“บิ๊กเล็ก“ ถือฤกษ์ดี 8 โมงเช้า เข้ากระทรวงกลาโหมวันแรก บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรวจแถว 3 เหล่าทัพ ก่อนประชุมสภากลาโหมชุดใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม กระทรวงกลาโหม จัดพิธีต้อนรับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ADVERTISMENT

หลังจากนั้น พล.อ.ณัฐพล เดินทางเข้ากระทรวงกลาโหม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ในศาลาว่าการกลาโหม ตามลำดับ ประกอบด้วย 1. พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2. ท้าวเวสสุวัณณ์ ชั้นดาดฟ้าทิศตะวันออก 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพุทธศาสนสถาน 4. พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 6. พระรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีรังสีสว่างวงศ์ฯ 7. รูปหล่อจอมพลและมหาอำอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มมตรี (เจิม แสง – ชูโต) 8. เจ้าพ่อหอกลอง และ 9.อารักขเทวสถาน

โดยหลังจากที่พลเอกณัฐพลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 แห่งแล้ว ก็ได้เข้าสู้พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม จำนวน 1 กองพันทั้ง 3 เหล่าทัพ ณ ลานเอนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหม

จากนั้นพล.อ.ณัฐพล เดินทางเข้าการประชุมสภากลาโหมครั้งแรกในปีงบประมาณ 2569 โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่เข้าร่วมประชุมในฐานะสภากลาโหม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง