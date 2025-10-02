อนุทิน มั่นใจ ไชยชนก กัดไม่ปล่อย ปมแฉสินบน 40 ล.แลกไม่จับแก๊งคอล ชี้ เป็นสิทธิ นิพิฏฐ์ ยื่น ปปช.สอบ
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 2 ตุลาคม ที่อิมแพค เมืองทองฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยเรื่องการเสนอเงิน 40 ล้านบาท เพื่อแลกไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ เมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงไป ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป และสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของตน เพราะเพิ่งทำงานวันนี้เป็นวันที่ 2 หากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องรื้อต้องคุ้ยแน่นอน ถ้ายิ่งตรวจสอบได้ยากก็ยิ่งดี เรื่องนี้ตนยังไม่ได้คุยกับนายไชยชนก แต่ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนายไชยชนก หากเขาพบว่ามีการกระทำที่ทุจริตจริงไม่มีทางเอาไว้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่า สิ่งที่หวังดีนำไปเปิดเผยในสภา แต่ต้องถูกตรวจสอบ นายอนุทิน กล่าวว่า “นายไชยชนก มีเจตนาดี และมีความหวังดี จึงไม่เป็นห่วง นายไชยชนก ไม่โกงแน่นอน และเป็นคนที่เกลียดการทุจริต เกลียดความไม่ถูกต้อง ยืนยันว่าถ้าเขามีความมั่นใจ เขาสาวแน่นอน อะไรก็เบรคเขาไม่ได้ เห็นหรือไม่เหตุการณ์เมื่อตอนเดือนเมษายน ใครก็บอกเขาไม่ได้”
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่านายไชยชนก จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ แน่นอน นายอนุทิน กล่าวว่า แน่นอน และยิ่งมีการตรวจสอบจากสังคม ที่มีความกังวลเขาจะต้องดำเนินการ ส่วนเขาจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า คิดว่านายไชยชนกทราบอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร เนื่องจากได้ตั้งปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ มาเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ย้ำว่าไม่ต้องกังวล
เมื่อถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เป็นรัฐบาล 4 เดือน มั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการทุจริตอะไรเกิดขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ว่าจะ 4 เดือนหรือ 4 ปี หรือ 40 ปีก็ไม่มีเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่า 4 เดือนไม่โกง แล้วเดือนที่ 5 จะมาโกงไม่มีแน่นอน กี่เดือนก็ต้องไม่โกง ต้องไม่มีทุจริตในรัฐบาลของตน หากเราไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นได้ เราก็คงไม่มีรัฐมนตรีคนนอก ที่ให้ความร่วมมือเข้ามาทำงานกับรัฐบาลของตน