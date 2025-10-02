นพดล แนะ รบ.มอบ สมช.ศึกษาข้อดีข้อเสีย MOU 43-44 ชี้ถ้าทำประชามติ ปชช.ต้องได้ข้อมูลครบถ้วน

“นพดล” แนะ รบ.มอบ สมช.ศึกษาข้อดีข้อเสียของเอ็มโอยู 43และ 44 เตือนถ้าเดินหน้าทำประชามติจริง ปชช.ต้องได้ข้อมูลครบถ้วน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะทำประชามติว่าจะยกเลิกเอ็มโอยู 43 หรือ 44 หรือไม่ ซึ่งความเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายแรกบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาทางเทคนิค เกรงว่าคนจะไม่เข้าใจ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเนื่องจากเรื่องนี้มีการถกเถียงกันในสังคม ควรที่จะถามพี่น้องประชาชนเพื่อได้ข้อยุติว่าจะยกเลิกหรือไม่ ว่า ตนเห็นว่าเรื่องนี้ควรมีการถกเถียงและเอาความจริงและเสนอข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างครบถ้วน ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เอ็มโอยูทั้งสองฉบับนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพราะประโยชน์ของชาตินั้นตั้งอยู่บนความจริง ไม่ใช่ตั้งอยู่บนความเท็จหรือมายาคติ ตนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชน เอาความจริงและข้อมูลมาเสนอให้มากที่สุด
นายนพดล กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะมีการเดินหน้าทำประชามติหรือไม่ แต่ตนขอตั้งเป็นข้อสังเกตในเบื้องต้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรรู้ดังนี้
1.หนึ่งเอ็มโอยู 43,44ใช้มา 24-25 ปี ทำไมยังไม่มีรัฐบาลใดที่แจ้งยกเลิกไปยังกัมพูชา
2.เอ็มโอยู 43 นั้นลงนามในสมัยท่านชวน หลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกฯ ตนไม่เชื่อว่าคนอย่างนายชวนจะทำอะไรอย่างไม่รอบคอบ และไม่ปกป้องดินแดนไทย 3.เอ็มโอยู 43 นั้นเป็นกรอบเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชา ไทยไม่ได้ไปยอมรับแผนที่ 1:200,000 ของกัมพูชา การเจรจาเรื่องเขตแดน ถ้าเราไม่ยอมรับจุดใดก็ปฏิเสธได้
4.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความเห็นว่าเอ็มโอยู 43 และ 44 มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
5.เอ็มโอยู 43 เป็นข้อผูกมัดให้กัมพูชาจะต้องมาคุยเรื่องเขตแดนกับประเทศไทย ห้ามมีมือที่ 3 มายุ่ง หรือห้ามยกระดับไปยังเวทีโลก เช่น เวทียูเอ็นหรือศาลโลกเป็นการป้องกันไม่ให้กัมพูชายกระดับความขัดแย้ง ต้องผูกมัดคุยกับประเทศไทยเท่านั้น
6.เอ็มโอยู 43 ห้ามคู่กรณีไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ เป็นการห้ามไม่ให้กัมพูชาจะต้องสร้างชุมชน สร้างวัด สร้างตลาดหรือขุดคูเลตในพื้นที่อ้างสิทธิ์ ถ้ามีการละเมิดก็ต้องประท้วงและบังคับให้ต้องยุติการละเมิด
7.แม้ยกเลิกเอ็มยู 43,44ไปก็ตาม กัมพูชาและไทยก็ต้องมีกลไกในการมาเจรจาเรื่องเขตแดนอยู่ดี ซึ่งก็ต้องมาเริ่มต้นหารือกันใหม่
นายนพดล กล่าวว่า ตนเสนอให้รัฐบาลได้มอบให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช.ได้ไปศึกษาข้อดี ข้อเสียก็ได้ โดยเชิญกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมแผนที่ทหาร กองทัพ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยกันถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อเอาความจริง ข้อกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นเรื่องเขตแดนมาพูดคุยให้ถ่องแท้ เพราะคนไทยควรต้องรู้ความจริง และผลประโยชน์ของชาตินั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความรู้และข้อมูล เพราะหากจะทำประชามติในวันเลือกตั้งจะได้ตัดสินใจถูกต้อง
