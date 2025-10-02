ทนายอั๋น นำทีมงานคล้ายพระสงฆ์ – หมอผี ปัดเป่าสิ่งรังควาน มนต์ดำ จับตา รมว.ยุติธรรมคนใหม่

ทนายอั๋น นำทีมงานคล้ายพระสงฆ์ – หมอผี ปัดเป่าสิ่งรังควานมนต์ดำ ของเขมร แสดงจุดยืนประกาศจับตาการทำงาน รมว.ยุติธรรมคนใหม่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ต.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ พร้อมทีมงานแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์ และหมอผี ทำพิธีพรมน้ำมนต์บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม พร้อมยื่นหนังสือแสดงจุดยื่นจับตามอง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ในการทำคดีฮั้ว สว. และที่ดินเขากระโดง
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้ตนเองเดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมพร้อมกับพระอาจารย์และหมอผี เนื่องจากว่าบุคคลที่มาดำนงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ มาด้วยวิธีที่ตนเองมองว่าไม่ปกติ มาแบบพิศดาร ด้วยข้อสงสัยหลายประการไม่ว่าจะจาก MOA หรือ TOA เป็นเวลา 4 เดือนถามว่าถ้ามาอยู่เพียง 4 เดือน ทำๆฃไมต้องมีพิธีรีตรองมากมาย หมายถึงว่ามีการจัดการวางตัว วางตำแหน่งลงตัวก็เลยทำให้เห็นว่าอาจจะมีการเกี่ยวพันทางการเมืองบางอย่างในเชิงการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือไม่
อีกทั้งมีกระแสว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ เป็นคนของบ้านใหญ่ เป็นคนของจ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับ 2 คดีดัง ทั้งฮั้ว สว. และเขากระโดง ในส่วนคดีของเขากระโดง นายกรัฐมนตรีอนุทิน ยังไม่ได้รับโปรดเกล้า ยังไม่ได้แถลงนโยบาย กรมที่ดิน กระทรวงมหาไทย กลับมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนไม่เอาอันเก่า คือไม่ยกเลิกเพิกถอนโฉนดเขากระโดง แล้วเหลือในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ที่ดีเอสไอกำลังทำทั้ง 2 คดีนี้อยู่
ซึ่งก่อนหน้านี้ดึเอสไอกำลังจะรับคดีเขากระโดงเป็นคดีพิเศษ แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่กลับไม่มีท่าทีว่าจะทำยังไงต่อกับคดีนี้ ตนจึงต้องมาแสดงจุดยืนในข้อกังวล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แม้มีความเชื่อโยงในส่วนของบ้านใหญ่หรือไม่อย่างไร ตนเองจะไม่ยอมให้ใช้กระทรวงยุติธรรมเป็นที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้ใคร และจะเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด และที่ต้องนำหมอผี และพระมาด้วยเนื่องจากได้ข่าวมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ว่า ท่านนายกอนุทิน มีการถอดเสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่าถอดกางเกงหรือไม่ แล้วไปนั่งสวดภาวนาทำพิธีรดน้ำว่าน ที่บุรีรัมย์ ดังนั้นจึงกลัวว่าของเขมรที่ไม่หวังดีกับกระทรวงยุติธรรมมาด้วย เพราะตนเองพอจะมีวิชาพวกนี่ที่ลาวจึงนำพระอาจารย์ กับหมอผีมาปราบ