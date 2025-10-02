บิ๊กเล็ก ถกสมช. สร้างรั้วชายแดน-อนุมัติใช้กำลังผลักดันพ้นหนองจาน หนองหญ้าแก้ว หลังเดดไลน์10ต.ค.

“บิ๊กเล็ก” งงถูกขุดคำพูด “เมืองคู่แฝด” แจงเป็นแนวคิดให้กัมพูชาออกจากพื้นที่ของไทย โยน สมช. ดูต่อ ขอทำหน้าที่ป้องกันประเทศเท่านั้น รับวันนี้ประชุมเรื่องสร้างรั้วชายแดน-อนุมัติใช้กำลังผลักดันออกจากบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว หลังกำหนดเดดไลน์ 10 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงแนวคิดเมืองคู่แฝด ระหว่างสระแก้ว-บันเตียเมียนเจย ที่เคยพูดก่อนหน้านี้ แต่กลับถูกนำมาโจมตีหลังจากที่นายกรัฐมนตรีระบุไม่เอาเรื่องนี้ ว่า มันเป็นเรื่องเก่าที่ตนพูดตั้งแต่ 10 กันยายน 2568 ที่ จ.ตราด หลังการประชุม GBC แต่ไม่ทราบว่าทำไมจึงเกิดเอามาพูดใหม่ในตอนนี้ โดยตอนนั้นตนคุยในที่ประชุม GBC และฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มคล้อยตาม ซึ่งเราอยากให้เขาส่งแผนมา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยว่าจะไปไหน อาจจะไปสร้างเมืองคู่แฝดในฝั่งกัมพูชา ไม่ใช่ฝั่งไทย เป้าหมายของตนที่พูดวันนั้น เพื่อต้องการให้เขาออกจากพื้นที่ของประเทศไทย บริเวณบ้านหนองจานบ้าน หนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว แต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับตนแล้ว จะไปไหนก็แล้วแต่ ให้เป็นเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ตนมีหน้าที่ปกป้องเพียงอย่างเดียว
เมื่อถามว่าที่ประชุม สมช. จะมีการพิจารณาสร้างรั้วชายแดนเลยหรือไม่ เพราะทหารก็กำลังรออยู่ ยังไม่สามารถเริ่มนับหนึ่งได้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จะมีการพิจารณาเรื่องนี้
ส่วนที่กัมพูชากำหนดการประชุม RBC วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ กับกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งตรงกับช่วงที่ไทยขีดเส้นตายให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว มีนัยยะอะไรหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่มีจริงๆ ติดที่ฝ่ายไทย ซึ่งตรงกับช่วงสับเปลี่ยนแม่ทัพภาคพอดี ดังนั้นไม่มีอะไรแต่เป็นฝ่ายไทยยังไม่พร้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนถึง 2 แม่ทัพภาค
เมื่อถามถึงวันเดดไลน์ 10 ต.ค.68 หากใช้กำลังในการผลักดันกัมพูชา ต้องขออนุมัติที่ประชุม สมช. หรือกองทัพสามารถตัดสินใจได้ทันที พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า น่าจะต้องเข้าที่ประชุม สมช. จริงๆตนยังไม่อยากพูดรายละเอียด เพราะบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยอยู่แล้ว พร้อมยอมรับอาจจำเป็นต้องมีการใช้กำลังในการผลักดัน แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย