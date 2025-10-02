ประชาชาติ ถาม กรมที่ดิน-รฟท. ฮั้วกันไหม ฟ้องเขากระโดงเฉพาะราย ประวิงเวลา

ประชาชาติ กระทุ้งปมที่ดินเขากระโดง ขู่ อาจมีคนไปร้อง-แจ้งความหากเว้นปฏิบัติหน้าที่ มองหลักปฏิบัติไม่เหมือนข้อเท็จจริง สงสัย ‘การรถไฟฯ-กรมที่ดิน’ สมรู้กันหรือไม่ และไม่จำเป็นต้องฟ้องเป็นรายๆ
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่รัฐสภา ส.ส.พรรคประชาชาติ (ปช.) นำโดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคปช. แถลงกรณีการติดตามปัญหาที่ดินเขากระโดง ว่า เนื่องจากเรื่องนี้พรรคปช.เราได้ติดตามตั้งแต่สมัยที่แล้วที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และจับตาว่าสุดท้ายรัฐบาลชุดใหม่จะเดินในทางทิศทางไหน ซึ่งหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีตำแหน่งเดียวกันกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านใหม่ เราก็ได้ติดตามว่าทิศทางของที่ดินเขากระโดง ซึ่งทั้ง 2 กระทรวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดิน และการรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลโดยกระทรวงคมนาคม สุดท้ายแล้วรัฐบาลชุดใหม่จะเดินไปในทิศทางไหน
“หลังจากที่แถลงนโยบายมีกระแสข่าวมาโดยตลอดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันที่จะมีการฟ้องร้องผู้บุกรุกในที่ดินเป็นรายๆ และท่านอธิบดีกรมที่ดินบอกว่าจะลองปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อปรากฏเป็นข่าวอย่างนี้ ทางพรรคประชาชาติเราเห็นว่าทิศทางของที่ดินเขากระโดงจะต้องยืดเยื้อต่อไป โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด แทนที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะยึดหลักตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นหลัก ในการดำเนินการเพิกถอน แต่กลับให้การรถไฟฯ ฟ้องร้องเป็นรายๆ เราเห็นว่าการดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องของการประวิงเวลาหรือเป็นการสมรู้ร่วมกัน ระหว่างการรถไฟฯกับกรมที่ดินหรือไม่” นายกมลศักดิ์ กล่าว
นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในชั้นศาลมีคำพิพากษาชัดเจนถึงข้อเท็จจริง กรณีนี้ต่างฝ่ายสามารถใช้ข้อมูลยันกันได้ กรมที่ดินสามารถนำข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำวินิจฉัยเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การรถไฟดำเนินการฟ้องร้องเป็นรายๆ
นายกมลศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรณีนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของคำพิพากษาและเป็นการละเมิดหลักนิติธรรม ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน จึงขอเรียกร้องให้อธิบดีกรมที่ดินทบทวนและไม่ต้องรอให้การรถไฟฟ้องหรือให้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด เพราะไม่รู้จะใช้เวลา 4-5 ปี หรือ 10 ปีก็ได้
เมื่อถามว่า กังวลกับอำนาจรัฐหรือไม่ นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่เรากำลังติดตาม เพราะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติ มันจะไม่เหมือนกับข้อเท็จจริงหรือการดำเนินการที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่
“ต้องติดตามต่อไปว่าท้ายที่สุด อาจจะมีคนที่ไปร้อง ไปแจ้งความดำเนินคดีละเว้นปฎิบัติหน้าที่หรือปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็ได้” นายกมลศักดิ์ กล่าว