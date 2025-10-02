เริ่มแล้ว! อนุทิน หัวโต๊ะ ถก สมช. วางกรอบมั่นคง-ป้องชายแดน มี รมต.-ผบ.เหล่าทัพ ร่วมวงพรึบ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 12/2568 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ฝ่ายความมั่นคง นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯสระแก้ว ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรับฟังและมอบแนวทางเกี่ยวกับความมั่นคง รวมถึงหารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุม สมช. นายอนุทินพร้อมรองนายกฯและรัฐมนตรีบางส่วน พร้อมเลขาธิการนายกฯ ได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาประชุมที่ตึก สมช. เพื่อดูบรรยากาศภายในทำเนียบรัฐบาล รวมถึงอาคารที่กำลังปรับปรุง เมื่อถึงตึก สมช.ที่อยู่ด้านหลังตึกไทย ที่มีนายฉัตรชัย บางชวด เลขาฯสมช. ยืนรอรับ โดยนายอนุทินได้สอบถามถึงตึกที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัยระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2540 นายกฯจึงกล่าวขึ้นว่า นึกว่าตึกสร้างใหม่
โดยผู้สื่อข่าวได้แซวว่า ทำไมนายกฯเดินมาเอง นายกฯกล่าวว่า “เดินมาเร็วกว่า”