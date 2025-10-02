ผบ.ทอ. ยันทุกหน่วยพร้อมรับมือโดรนล้ำแดนไทย รอรับนโยบายนายกฯในวงถก สมช.
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อ. เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงการตรวจเยี่ยมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองบิน 3 จ.สระแก้ว และกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการพัฒนาโดรน และระบบแอนตี้โดรน เพื่อความพร้อมรบ ว่า หน่วยดังกล่าวมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เรื่องการดูแลและป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่รุกล้ำและมีเป้าหมายในหน่วยทหารนั้น เราจะต้องหารือในที่ประชุมสมช.
เมื่อถามว่ากองทัพอากาศจะมีเสนอประเด็นอะไรเพิ่มเติมเข้าสู่ที่ประชุมสมช.หรือไม่ พล.อ.อ.เสกสรร กล่าวว่า ไม่มีการเสนออะไร วาระการประชุมทั้งหมดได้มีการเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เราจะต้องรับฟังแนวทางและนโยบายเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนจากนายกรัฐมนตรีก่อน