อัครเดช หนุน คุมราคายา-เวชภัณฑ์ แนะใช้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กมธ.อุตสาหกรรม

อัครเดช หนุน คุมราคายา-เวชภัณฑ์ แนะใช้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ของ กมธ.อุตสาหกรรม ขึ้นมาพิจารณาให้ทันรัฐบาลชุดนี้ เพื่อแก้ปัญหา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงนโยบายการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ของ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ตนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของราคายา เวชภัณฑ์ และบริการของสถานพยาบาลเอกชนมาต่อเนื่อง ทางคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมจึงได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคายาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากที่ผ่านมากรมการค้าภายในเป็นเหมือนเสือกระดาษที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
“ผมเห็นด้วยกับนโยบายของท่านรัฐมนตรี ในการควบคุมราคายาและเวชภัฑณฑ์ แต่กลัวว่าท่านจะหลงทางและเสียเวลา ลำพังความตั้งใจเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงอยากให้ท่านได้ช่วยผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลเอกชนฉบับของกรรมาธิการอุตสาหกรรมขึ้นมาพิจารณาให้ทันในสมัยรัฐบาลชุดนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหานี้” นายอัครเดช กล่าว
นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมได้มีการยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลเอกชนต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยหลักสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นกลไกสำคัญ โดยให้มีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อออกหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และเมื่อมาตรการต่างๆผ่านมติคณะกรรมการ จะต้องไปผ่านมติ ครม.อีกด้วย รวมถึงได้มีการปรับเพิ่มบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนทางอาญา ซึ่งคณะกรรมการจะมี 3 ส่วน คือภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อจะได้มีการถ่วงดุล
ทั้งนี้ ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯจะทำหนังสือส่งรายละเอียดผลการศึกษาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป และขอให้ทางรัฐมนตรีฯได้ช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านทางประธานวิปรัฐบาล เพื่อให้มีการเลื่อนกฎหมายขึ้นมาพิจารณาให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้
