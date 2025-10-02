จ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุปะทะชายแดนไทย-เขมร ออมสิน โอนล็อตแรก 6-7 ต.ค. นี้ กว่า 2.3 แสนครัวเรือน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และจ.ตราด จำนวน 315,476 ครัวเรือน ยืนยันจะได้รับเงินเยียวยาตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา แน่นอน
ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสิน ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัย จำนวน 238,053 ครัวเรือน แบ่งเป็น 1. จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จำนวน 147,370 ครัวเรือน จำนวนเงิน 736,850,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 6 ต.ค. 2.จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด จำนวน 90,683 ครัวเรือน จำนวนเงิน 364,417,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 7 ต.ค.
สำหรับจำนวนผู้ประสบภัยที่เหลือ ปภ. จะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินและโอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะ “การรับเงินช่วยเหลือ” ได้ทาง https://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister
“นายกฯ ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทย ยังห่วงกังวลถึงกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ อาทิ ประชาชนที่รักษาพื้นที่ ไม่ได้อพยพออกมา จึงสั่งการ ปภ. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่าย และวงเงินช่วยเหลือ ให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างครอบคลุม โดยถือว่าการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้อง เป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่” นายสิริพงศ์ กล่าว