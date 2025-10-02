การเมือง

โรม ขอ ธรรมนัส อย่าเพิ่งร้อนตัว ไม่ได้หาว่าเป็น สแกมเมอร์ แค่รู้จักคนสนิท ฮุน เซน 

กรณีที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกับ “เบน สมิธ” ที่อาจเป็นหัวขบวนของแก๊งสแกมเมอร์

ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ “ฟ้องแน่นอน” พร้อมกับตั้งคำถามว่าไปรับงานใครมาหรือไม่ เอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียนมาขยายความ การนำภาพตนเองกับอดีตนายกรัฐมนตรีและชาวต่างชาติไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน หรือเอารูปที่ตนเองทำบุญไปเผยแพร่ ก็แสดงว่าตนเองไปทำความดี

ที่บอกว่าตนเองมีรายได้จากธุรกิจสีเทา ชีวิตตนเองมีอาชีพชัดเจน ก่อนมาทำอาชีพนักการเมืองก็เสียภาษีถูกต้อง รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เสียภาษีหมด สำแดงได้หมด ดังนั้นอย่าเอามาพูดอีก เพราะตนจะไม่ฟ้องคดีอาญาอย่างเดียว แต่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย ทราบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะฟ้องหลักพันล้านเช่นกัน “ปากกล้าขาสั่น อย่ามาเล่นกับผม”

อ่านข่าวธรรมนัส ลั่นฟ้อง โรม กล่าวหาโยงสแกมเมอร์ แจงเบน สมิธ เป็นนักธุรกิจ เสียหายหนัก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม” ระบุว่า

ท่านธรรมนัสอย่าเพิ่งร้อนตัว ผมยังไม่ได้บอกตรงไหนว่าท่านทำสแกมเมอร์ หรือทำธุรกิจฟอกเงิน ผมแค่บอกว่าคนของสมเด็จฮุนเซ็น ชื่อ เบน สมิธ รู้จักท่านเป็นอย่างดี คนนี้ๆเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมมหาศาล ท่านจะไปฟ้องผมที่พะเยา-นราธิวาสเพื่อปิดปากผมทำไม

สรุปท่านรองนายกอยากให้ผมหุบปาก เลิกแฉการฮุบประเทศไทยจากสแกมเมอร์ที่มีฐานที่กัมพูชาใช่มั้ย ท่านธรรมนัส ท่านเป็นรองนายกควรปกป้องคนออกมารักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ใช่พยายามปิดปากเขา ผมแนะนำให้ท่านธรรมนัส เอาข้อมูลเกี่ยวกับ เบน สมิธ ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่า จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย

ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน อย่าตกเป็นเครื่องมือของการใช้กลไกยุติธรรมเพื่อปิดปากแบบนี้ คิดถึงผลประโยชน์ของชาติเยอะๆ คิดถึงคนที่สูญเงินจากสแกมเมอร์เยอะๆ หลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตาย ครอบครัวพังทลาย ส่วนผมก็จะทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนอย่างดีที่สุด