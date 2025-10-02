ปชป.ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์ เป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ 18 ต.ค.เลือก หน.พรรค-กก.บห.ชุดใหม่

ปชป.ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์ เป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ 18 ต.ค. เลือก หัวหน้าพรรค-กก.บห.ชุดใหม่ ต้องรีบสมัครสมาชิกพรรคฯ ภายใน 3 ต.ค.
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายวิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมการกำกับ วินิจฉัย ประมวลผลการเลือกตั้ง (กกต.) พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกประกาศ ว่า จากที่พรรคฯ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2567 ข้อที่ 77 ซึ่งกำหนดให้เลขาธิการพรรคฯ ต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้ซึ่งเป็นองค์ประชุมใหญ่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม
จากข้อบังคับดังกล่าว ทาง กกต. ของพรรคซึ่งได้มีการประชุมในวันนี้ (2 ต.ค.) ได้มีความเห็นว่า หากนับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันนัดจัดประชุม สำนักงานเลขาธิการพรรคจะต้องส่งหนังสือเชิญพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม ให้กับสมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุมทราบตามข้อบังคับ คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นวันสุดท้ายของการส่งหนังสือเชิญ
ทาง กกต.พรรคประชาธิปัตย์ จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2567 ข้อที่ 87 ดำเนินการสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันสถานะการเป็นองค์ประชุม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ก่อนเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แม้จะเป็นสมาชิกพรรคแล้ว จะถือว่าไม่มีสถานะเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่วิสามัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นี้
สำหรับการสมัครสมาชิกพรรคนั้น สามารถทำได้ทั้งระบบออนไลน์ https://register.democrat.or.th/ และออฟไลน์ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ได้ ภายในวันที่ 3 ต.ค.2568 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-8281000 ต่อ 2201-2205 (ในเวลาทำการ) โทร. 081-3598822 (นอกเวลาทำการ) หรือ ทาง LINE Official Account @DemocratPartyTH ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพรรคฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์หนังสือประกาศฉบับดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของพรรคเรียบร้อยแล้ว