ชาวมอแกน ฟ้องสื่อ ‘หยุดถมทะเล’ ขายแผ่นดินก่อนลูกหลานไม่มีกิน

ชาวเลฯ ฟ้องสื่อ ‘หยุดถม’ เบรก ‘แลนด์บริดจ์’ ขออย่าทำลาย-ขายแผ่นดินให้ต่างชาติ ชี้ ถ้ารัฐไม่หยุดชาติพันธุ์มอแกนสู้ต่อ – หวัง รธน.ใหม่ เลิก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ ชวนตั้งคำถาม ทำไมค้าน SEC-EEC
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดเวทีเสวนา “บ้านใหม่ใกล้ฉัน: เหมืองแร่ ป่าคาร์บอน แลนด์บริดจ์ กับความเสี่ยงการไล่รื้อ” ภายใต้งาน Bangkok Climate Action Week 2025 เพื่อผลักดันให้เสียงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้ยินโดยผู้มีอำนาจ และเป็นส่วนหนึ่งในสมการการพัฒนา
บรรยากาศเวลา 14.00 น. มีการเสวนาเสียงจากแผ่นดิน: เมื่อ “บ้าน” (อาจ) ไม่ใช่ที่ปลอดภัย โดย นายพิเชษฐ์ ปานดำ เครือข่ายประมงพื้นบ้านและชุมชนชายฝั่งอันดามัน, นางรสิตา ซุ่ยยัง เครือข่ายรักษ์ระนอง, สมศักดิ์ โชติเกษตรกุล ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา, น.ส.วิไลพร ขยันกิจเพิ่มพูน เยาวชนเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา, นายก้อย ทะเลลึก ตัวแทนชุมชนมอแกน เกาะพยาม จ.ระนอง ดำเนินรายการโดย นายพชร คำชำนาญ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม – พีมูฟ และ นายธนกฤต โต้งฟ้า ผู้ประสานฝ่ายงานรณรงค์ เอิร์ธไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล
ในตอนหนึ่ง นายก้อย ตัวแทนชุมชนมอแกน เกาะพยาม จ.ระนอง ในฐานะที่หากินด้วยวิถีประมง กล่าวถึงความกังวลที่กำลังเผชิญอยู่และอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวเล จากการเข้ามาของ
โครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ชุมพร-ระนอง
นายก้อยกล่าวว่า ชาติพันธุ์มอร์แกนมาอยู่ที่เกาะพยาม ตั้งแต่ยุคบุกเบิกปี 2500 สมัยนั้นไม่มีรถ รีสอร์ท มีแต่ป่า อุดมสมบูรณ์มาก ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดก็หากินมาแบบนั้น พี่น้องกำลังกังวลใจ โครงการแลนด์บริดจ์ และท่าเรือ ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วชาวบ้านไม่รู้ว่าเขาจะหากินที่ไหน มันทำลายทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
“เมื่อมีการระเบิดภูเขา ระเบิดหินทรายไปถมทะเล 7-8 ไร่ ซึ่งผมคิดว่าจะมากกว่านั้น ที่ๆ นักท่
องเที่ยวไปพักผ่อน ดูปะการัง หากเกิดขึ้นถามว่าใครจะมาเที่ยวประเทศไทย? เราอยู่ และหากินกับทะเล” นายก้อยกล่าว
ในตอนหนึ่ง นายก้อยกล่าวด้วยว่า เรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์น้ำ หน้าดินอยู่แล้ว แต่ทำไมปล่อยให้นักลงทุนทำลาย ทำไมไม่ปกป้องให้ลูกหลานได้ชม ได้ดู ได้เที่ยวในเกาะต่างๆ ชาวบ้านลำบากมาก ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้ พี่น้องอยู่ทุกวันอยู่แล้ว เมื่อทำร้ายแบบนี้ ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย ส่งลูกเรียน ค่ารักษาพยาบาล
“ผมว่าทะเลมีชีวิต มีอาหารให้เรากิน อาหารสดๆ แต่คราบน้ำมัน สารพิษ ก็อาจจะทำให้ปลาตายกันหมด เหมือนมนุษย์อย่างเรา ถ้าไม่มีอาหาร เราก็ต้องอพยพ ปลาก็เช่นกัน เพราะมันอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆ เหมือนเราทำลายบ้านของปลา เหมือนทำลายบ้านที่ตัวเองอยู่ ถ้าภาครัฐไม่ดูแล ทำลายทรัพยากร ด้วยการตอกเสาเข็ม แผ่นดินมันย่อมเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
อาจมีส่วนทำให้เกิดแผ่นดินไหว สึนามิได้ เพราะ มนุษย์เราเป็นต้นเหตุทำลายธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมชาติ ทำร้ายเรา” นายก้อยกล่าว
เมื่อถามว่า ด้วยความที่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ล่าสุด เวทีแลนด์บริดจ์ ไปถึง ค.3 แล้ว ได้มีส่วนร่วม หรือเจ้าหน้าที่เชิญไปรับฟังเสียงหรือไม่?
นายก้อยเผยว่า ไม่มี เขาไม่ได้มาเชิญชาติพันธุ์มอร์แกนอยู่แล้ว อีกทั้งยังเคยถูกเจ้าหน้าที่เทกระเป๋า เพื่อรื้อค้น ซึ่งเขาไม่เก็บให้ด้วย ต้องเก็บเอง
นายก้อยทิ้งท้ายด้วยว่า ขอร้องอย่าทำร้ายกันอีกเลย อย่าถมทะเล เพราะเป็นพื้นที่ๆ มีอาหารให้เรากิน ทะเลคือเงินทอง และเป็นของชุมชนทุกคน ได้มีเงินเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ถ้าทำลายทะเลแบบนี้ ชาวบ้านจะยิ่งแย่ลง อนาคตข้างหน้าจะไม่เหลืออะไรเลย
“ส่วนตัวยังมีความหวัง ถ้าเปิดให้ชาวบ้านมีส่วนแสดงความคิดเห็น ว่ามีผลกระทบไหม จะเกิดปัญหาอะไรไหม ถ้ามาบอกทีหลังก็อาจจะผิดหวัง อาจจะไม่ทัน” นายก้อยกล่าว
เมื่อถามว่า อยากบอกอะไรกับคนทั่วไป แล้วคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม มันแยกจากเราได้ไหม?
ฝากประชาชน ช่วยปกป้อง ต่อต้านเพื่อปกป้องทะเลให้ลูกหลาน
“ถ้ารัฐไม่หยุด ชาติพันธุ์มอแกนก็จะไม่หยุดเช่นกัน จะเดินหน้าสู้ต่อไป เพื่อให้ลูกหลาน ได้อยู่ดีกินดี” นายก้อยกล่าว
ในตอนหนึ่ง นางรสิตา เครือข่ายรักษ์ระนอง กล่าวว่า วันนี้รัฐไทยยังไม่ได้ให้สิทธิกับพลเมืองอย่างแท้จริง แค่พูดเอาสวยเอาหล่อ ว่าเราอยู่ในสนธิสัญญานู่นนี่นั่น แต่เอาเข้าจริงแล้วข้อกังวลที่ องค์การสหประชาชาติ (UN) ส่งให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับ EEC ก็แค่ตัวหนังสือเขาไม่ได้สนใจ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ไม่ได้ถูกสร้างให้ศักดิ์สิทธิ์เท่าข้าราชการ นักการเมือง ที่กลายเป็นมีอำนาจมากกว่า ถ้านักการเมืองไม่สนใจ เราก็ทำอะไรไม่ได้
“จึงคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนควรมีข้อเสนอบางอย่างเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศให้ชัด ว่า ส.ส.นักการเมืองทั้งหลายเข้ามามันต้องมีเรื่องนี้อยู่ คุณจะมาจัดการแบบนี้กับชาวบ้านไม่ได้ สิทธิชุมชนที่เขาอยู่ดั้งเดิมต้องมีอยู่จริง ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่เป็นห่วงมากๆ คือ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ ถ้ามีการร่างใหม่ ควรเอาออก ให้สิทธิชุมชนเป็นหลักของรัฐธรรมนูญ” นางรสิตากล่าว
นางรสิตากล่าวต่อว่า การพัฒนาประเทศ ต้องพัฒนาจากฐานราก ให้คนในพื้นที่อยู่ได้อย่างมั่นคงกับสิ่งที่เขามีอยู่ ถ้าคนในพื้นที่มั่นคง ประเทศชาติก็จะมั่นคงต่อไป
นางรสิตากล่าวเสริมด้วยว่า ในส่วนพี่น้องมอแกน ที่ จ.ระนอง มีอยู่ 200 ชีวิตได้ รวม 3 เกาะ ‘เกาะช้าง เกาะเหลา และเกาะพยาม’ พี่น้องไม่รู้เรื่องนี้เลย เราเข้าไปเล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่หน่วยงานไม่เคยเชิญพี่น้องเข้าไปให้ความเห็น มีแต่เราที่บอกว่า ถ้ารอบหน้าจัดเวที เชิญพี่น้องมอแกนไปหน่อยนะ หรือเข้าไปให้ข้อมูลในพื้นที่ก็ได้ แต่ไม่มีเลย ซึ่งพี่น้องที่ไม่มีบัตรประชาชน จะอยู่ในเกาะอย่างเดียว ไม่กล้าออกไปไหน แม่แต่ใน จ.ระนอง
“เวลาจัดเวที ตำรวจไม่เคยมาเลย เดินเท้ามากรุงเทพฯ ก็ไม่ได้มาดูแลเรา แต่มาถ่ายรูป มาถาม คล้ายๆ มาคุกคามเรา
พอมาถึงเวทีที่บริษัทเขาจัด มีตำรวจมาดูแลเป็นร้อยคนเลย กลายเป็นว่าหน่วยงานความมั่นคง มาดูแลใคร มาดูแลบริษัท ไม่ดูแลพี่น้องในพื้นที่
“รู้สึกไม่เป็นธรรม ฟ้องสื่อเลยว่า มันไม่เป็นธรรมเลย ร้อนใจ เราเป็นคนระนอง ออกมาปกป้องพื้นที่ ตำรวจก็เป็นคนระนอง แต่มาปกป้องบริษัทที่มาทำลายบ้านเรา จะเข้าไปต้องตรวจกระเป๋า ตรวจอะไร ชาวบ้านอย่างเราอย่างดีมีแค่โทรศัพท์เครื่องนึง ไว้โทรคุยกับคนที่บ้าน” นางรสิตากล่าว
เมื่อถามว่า คาดหวังอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน และอยากเห็นการพัฒนาอย่างไรที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม ?
นางรสิตาเผยว่า ส่วนตัวเริ่มท้อแท้กับการเมืองประเทศไทยแล้ว นอกจากไม่ได้รู้สึกคาดหวังได้ แล้ว ยังรู้สึกระแวงตลอดเวลา พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ ( พ.ร.บ.SEC ) ที่พรรคเสนอทั้งสองฉบับ เราไม่สามารถไว้ใจนักการเมืองได้เลย รู้สึกเป็นมิตรได้แค่ตอนหาเสียง หลังจากนั้นต้องระแวงตลอดเวลา
“การมีส่วนร่วม เป็นความหวังสูงสุด ที่ประชาชนจะมีส่วนคิดและออกแบบ แต่มันไม่เกิดขึ้นจริง เขาไม่ต้องการให้มีส่วนร่วม พอเข้าไปร่วมตัดสินใจ จะรู้สึกว่าเขาเสียประโยชน์ ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ที่คิดว่าจะปล่อยอำนาจในมือไปให้ประชาชนไม่ได้ เลยต้องฮุบไว้กับพวกเขา เราหวังมานานมาก ถ้าเกิดขึ้นจริง ถึงจะเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างที่เราหวัง” นางรสิตากล่าว
เมื่อถามว่า อยากบอกอะไรกับคนทั่วไป แล้วคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม มันแยกจากเราได้หรือไม่ ?
นางรสิตากล่าวว่า อันดับแรก ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้ได้ แล้วก็ ยกเลิก พ.ร.บ.เอสอีซี (SEC) ที่กำลังเข้าสภาฯ อยู่ รวมถึงทบทวน พ.ร.บ. EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกควรจะทบทวนให้จริงจัง ตลอดจน โครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งที่ จ.ระนองยกเลิกไปแล้ว แต่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่ไหนอีก
อยากให้มีวงคุยกัน ถึงทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ว่าควรจะเอานิคมอุตสาหกรรมเข้ามาหรือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้เม็ดเงินทุกเม็ดเข้าสู่กระเป๋าพี่น้องทุกคนจริงๆ ไม่ใช่กลุ่มทุน 2 ครอบครัวเท่านั้น ทุกคนควรได้ประโยชน์จากการพัฒนา
นางรสิตายังชวนคนทั้งประเทศตั้งคำถามว่า โครงการ EEC เกิดอะไรขึ้น ? ทำไมชาวบ้านถึงออกมาคัดค้าน รวมถึง SEC ที่ถูกก็อปปี้มาจาก EEC ทั้งหมด ซึ่งกำลังจะผ่านสภาฯ
“หันมาดูว่าจะเกิดไรขึ้น เขาคิดจะฮุบประเทศไทย ขายให้ต่างชาติ ด้วยกฎหมาย? ไม่ใช่แค่ชุมพรที่ถมทะเล แต่จะกระทบกันทั้งประเทศ เพราะอาหารทะเลจาก จ.ระนอง จ.ชุมพรส่งไปทั่วประเทศ”
นางรสิตากล่าวด้วยว่า คนในเมืองอาจคิดว่า วันหยุด พักร้อน ไปดำน้ำ หาอาหารทะเลกิน มันกำลังจะไม่มีแล้ว เราพยายามปกป้อง ถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาแสดงเจตนารมณ์ ว่าควรส่งต่อสิ่งนี้ให้ลูกหลาน ไม่ใช่จบแค่รุ่นเรา พ่อแม่เรารักษาไว้ เราไม่ควรทำลาย เราควรส่งต่อให้ลูกหลาน
“โลกตอนนี้มันถึงขั้นรวนแล้ว เพราะแต่ละฤดู ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น แผ่นดินก็ไหวอยู่ตลอดเวลา มันจะทำให้เราอาศัยอยู่ไม่ได้
หรือจะสนใจแค่รุ่นของตัวเอง มันไม่ได้ เหมือนเราสร้างสวนไว้ วันนึงลูกได้ใช้ สร้างบริษัทไว้ วันนึงลูกได้มาบริหาร ทรัพยากรก็เช่นกัน ไม่ควรมีกฎหมายมาเอาเปรียบ แล้วทำลายพื้นแผ่นดินขนาดนี้ ช่วยกันปกป้องรักษา และใช้ประโยชน์ไปด้วยกัน” นางรสิตากล่าว และว่า
คนกับทรัพยากร มันต้องอยู่ร่วมกัน เราต้องมีอากาศดีๆ ไว้หายใจ มีน้ำสะอาดไว้ดื่ม เรายังต้องมีผักที่ปลอดสาร ทรัพยากรอีกเยอะแยะมากมาย
“พี่น้องบนดอยก็ยังต้องมีป่าไม้อยู่กับเขา ถ้าไประเบิดภูเขาแล้วเขาจะไปอยู่ไหน เหมือนที่ระยอง ที่เราตั้งคำถามว่า ถ้าตั้งท่าเรือตรงนี้ สัตว์น้ำไม่มี แล้วจะหากินยังไง เขาบอก ‘ก็ไปหากินที่อื่น’ คำพูดแบบนี้ไม่ควรออกจากปากนักวิชาการ ต้องเคารพสิทธิชุมชน ของเขา” นางรสิตากล่าวทิ้งท้าย
