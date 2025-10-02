วัยรุ่นดอย คาดหวัง ‘รัฐบาลใหม่’ หยุดเหมืองแร่ ทำลายป่า คนภูเก็ต วอนเดินหน้า ‘สิทธิชุมชน’

วัยรุ่นดอย ‘คาดหวังรัฐบาลใหม่’ หยุดเหมืองแร่ คนภูเก็ตวอนเลิกคาร์บอนเครดิต ไปต่อ ‘สิทธิชุมชน’ ผิดหวังพรรคที่ชอบ ให้คนมาเช่าช่วง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดเวทีเสวนา “บ้านใหม่ใกล้ฉัน : เหมืองแร่ ป่าคาร์บอน แลนด์บริดจ์ กับความเสี่ยงการไล่รื้อ” ภายใต้งาน Bangkok Climate Action Week 2025 เพื่อผลักดันให้เสียงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้ยินโดยผู้มีอำนาจ และเป็นส่วนหนึ่งในสมการการพัฒนา พร้อมสื่อสารว่า “สิทธิในที่อยู่อาศัย” คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
บรรยากาศเวลา 14.00 น. มีเสวนาในหัวข้อ “เสียงจากแผ่นดิน : เมื่อ ‘บ้าน’ (อาจ) ไม่ใช่ที่ปลอดภัย” โดย นายพิเชษฐ์ ปานดำ เครือข่ายประมงพื้นบ้านและชุมชนชายฝั่งอันดามัน, นางรสิตา ซุ่ยยัง เครือข่ายรักษ์ระนอง, นายสมศักดิ์ โชติเกษตรกุล ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา, น.ส.วิไลพร ขยันกิจเพิ่มพูน เยาวชนเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา, นายก้อย ทะเลลึก ตัวแทนชุมชนมอแกน เกาะพยาม จ.ระนอง ดำเนินรายการโดย นายพชร คำชำนาญ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม – พีมูฟ และ นายธนกฤต โต้งฟ้า ผู้ประสานฝ่ายงานรณรงค์ เอิร์ธไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ในตอนหนึ่ง น.ส.วิไลพรกล่าวว่า เหมืองแร่ฟลูออไรด์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่จะมาทำนั้น ห่างจากบ้านของตนไป 300 เมตร
“เคยคิดนะ หนูเคยคิดว่าเขาบอกว่าถ้าเข้ามาทำเหมืองแร่ จะสร้างถนน ไฟฟ้า และหาสัญญาณโทรศัพท์ให้ เพราะบ้านหนูอยู่บนดอย ก็รู้สึกอยากให้เขาเข้ามาทำ ยังไม่รู้ว่าผลกระทบมีอะไรบ้าง
ส่วนมากเราจะอยู่กรุงเทพฯ พอกลับบ้านอยู่กับพ่อ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ที่ลูกขึ้นมาต่อสู้กับเหมืองแร่ฟลูออไลด์ จนได้รู้ว่าผลกระทบมีมาก อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ เพราะจะไม่ปลอดภัย เราจึงต่อต้านมาโดยตลอด 3 ปี กำลังจะเข้าปีที่ 4 แล้ว” น.ส.วิไลพรกล่าว
น.ส.วิไลพรเผยด้วยว่า ผลกระทบจากที่ถามปู่ ย่า ตายาย ที่อยู่ในหมู่บ้าน จะมีปัญหาด้านอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงปัญหาแรงงานข้ามชาติ
“ปู่เล่าว่า เคยปลูกป่าจากที่อุดมสมบูรณ์ พอเข้ามาปุ๊บเขาก็ตัดป่า ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราหมด เสียงธรรมชาติ สัตว์ป่าหายไป ถ้าเขาเข้ามาทำเหมืองแร่ จากที่มีต้นไม้เต็มภูเขา ก็กลายเป็นป่าหัวโล้นแล้ว
บางทีเราอยู่ภูเขา แล้วเขาระเบิดภูเขา มันจะสะเทือน ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุได้” น.ส.วิไลพรเผย
เมื่อถามว่า จุดไหนที่ทำให้รู้ว่าอันตรายจากการเข้ามาของเหมืองแร่ฟลูออไรด์ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ซึ่งเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จนชาวบ้านต้องลุกออกมาต่อต้าน?
ด้านนายสมศักดิ์ ตัวแทนเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำลา เผยว่า บริษัทเข้ามาตั้งแต่ปี 2514 เขาบอกว่ามันเป็นทางที่ดี เป็นรายได้ของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา ก็เลยอนุญาตให้มา ผ่านไป 20 ปี สัญญาหมดก็มีการต่อสัญญาอีก 4 ปี
กระทั่งมีสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ทรัพย์สิน ถูกลักขโมย มีปัญหายาเสพติดจากการที่คนงานนอกพื้นที่เข้ามาในชุมชน รวมถึงปลาเริ่มตาย ซึ่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนาน จนกระทั่งปี 2553 มีการยื่นเอกสารขอทำใหม่ ให้ชาวบ้านรวบรวมเอกสารรวมไปยื่น 4 ฉบับเพื่อคัดค้าน เรื่องค้างอยู่อย่างนั้นอีก 10 ปี จนปี 2564 เขาเข้ามาอีกรอบ ชาวบ้านจึงลึกขึ้นสู้อีกครั้ง
เมื่อถามถึงภาพที่ติดตา ฝังใจ ได้รับผลกระทบหลักๆ กับลูกหลานอย่างไร ที่กังวลเป็นพิเศษ?
นายสมศักดิ์เผยว่า คือการใส่ร้ายว่าเราทำลายบ้านตัวเองจากการเผาป่า ทั้งที่เป็นบ้านของตัวเอง จึงไม่มีเหตุผลต้องทำลาย
“สิ่งที่ชนเผ่าปะกาเกอะญอเจอ เรื่อง PM2.5 ที่บอกว่ามาจากคนบนดอย การทำเหมืองแร่ ไม่มีชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วม แต่มาบอกตอนทำเสร็จแล้ว” นายสมศักดิ์กล่าว และว่า นี่คือสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน ที่ดิน 10 ไร่ ให้อยู่เป็น 20 ครัวเรือน มันจะอยู่กันยังไง เราอยากให้ชาวบ้านได้อยู่ในสภาพเดิม อยู่กับป่า กับน้ำ
เมื่อถามว่า คาดหวังอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน และอยากเห็นการพัฒนาอย่างไร ที่ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วม?
น.ส.วิไลพรกล่าวว่า คาดหวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว เปลี่ยนไม่ให้มีเหมืองแร่ด้วยได้หรือไม่
“บางหมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ให้โทรคุยกันได้ ว่าลุกขึ้นมาทำแบบนี้ เราจึงติดต่อกันค่อนข้างยาก ต้องเดินทางไปคุย กับหมู่บ้านอื่น”
ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่า ส่วนตัวมองในเรื่องราคาสินค้า ระหว่างบนดอย กับข้างล่าง ที่แตกต่างกันมาก
เมื่อถามว่า อยากบอกอะไรกับคนทั่วไป แล้วคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม มันแยกจากเราได้ไหม?
นายสมศักดิ์กล่าวว่า เวลาเราตัดผมหมดหัว แล้วโดนแดดแล้วเป็นไงบ้าง มันร้อนใช่หรือไม่ (การถูกตัดต้นไม้ในบ้านเกิดของเขาก็เช่นกัน)
ด้าน น.ส.วิไลพรฝากว่า ไม่อยากให้แบ่งแยกว่าเราเป็นคนบนดอย หรือคนพื้นเมือง เราเป็นคนไทยเหมือนกัน
“อยากให้ช่วยกันส่งต่อเสียงว่าหมู่บ้านนี้โดนกระทำแบบนี้ แล้วมันถึงขั้นต้องย้ายหมู่บ้าน” น.ส.วิไลพรกล่าว
ในตอนหนึ่ง นายพิเชษฐ์ จากเครือข่ายประมงพื้นบ้านและชุมชนชายฝั่งอันดามัน กล่าวด้วยว่า
ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ต คือเราอยู่ในพื้นที่ที่ขายทรัพยากรมาโดยตลอด ทั้งเหมืองแร่ ป่าชายเลน ทะเล ซึ่งเราคือกลุ่มคนดั้งเดิม จนต้นปี 2530 ทรัพยากรเริ่มหมดไป สถานการณ์บีบให้ชุมชนอยู่ไม่ได้ ต้องจัดการกันใหม่
อย่างแรก โครงการเฉพาะหน้า ‘คาร์บอนเครดิต’ ต้องหยุด สิ่งที่จะต้องไปต่อ คือ ‘สิทธิชุมชน’ เพราะหลังจากปี 40 ที่ถูกขยับขึ้นมา ตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญ จนถึงปัจจุบันเราคิดว่ามันถูกพรากไป จึงต้องใช้ตัวตั้งตรงนี้ แล้วไปต่อในรายละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เราต้องผลักดันด้วย
เมื่อมีผู้ถามว่า คาดหวังอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน?
นายพิเชษฐ์กล่าวว่า คาดหวังอยู่แล้ว เพราะรัฐบาลคือกลไกที่ต้องทำหน้าที่บริการเรา
“แอบน้อยใจนิดนึง พรรคการเมืองที่เราชอบ ที่คิดว่าจะทำแบบที่เราคาดหวัง กลายเป็นให้ใครไม่รู้มา เช่าช่วง” นายพิเชษฐ์กล่าว
นายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่า เรื่องที่สอง การให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ตนคิดว่าเอาเข้าจริงเขาก็ไม่ยอมรับให้เขาวบ้านมีส่วนร่วม ก็ต้องผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติ ด้วยการมี ‘รัฐธรรมนูญที่รองรับในแง่กฎหมาย’ แต่จุดที่สำคัญ คือ คนตัวเล็กตัวน้อย ที่ต้องร่วมกันแอ๊กชั่นด้วย
เมื่อถามว่า อยากบอกอะไรกับคนทั่วไป แล้วคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม มันแยกจากเราได้ไหม?
นายพิเชษฐ์กล่าวว่า เราจะสังเกตว่าทรัพยากรสัมพันธ์กับเราทุกคน เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว อยากบอกกับทุกคนว่า เราต้องช่วยกัน
“ออกแบบชีวิตข้างหน้าของเรา และตั้งคำถามด้วยว่ามันไม่ได้มีการเดินไปในทิศเดียวอย่างที่เป็นอยู่ มันมีหลายทาง ถ้าเราช่วยกันออกแบบ
“สิทธิของชุมชนถูกลดทอนลง กลายมาเป็น อาสาสมัคร หรือผู้ที่มีจิตใจอันงดงามที่จะเป็นผู้ช่วยรัฐ ถ้าเราไปดูไม่ว่าจะอยู่ในกลไกทั้งหมดที่ย่อยลงมา แล้วเรียกว่าเป็น ‘กลุ่มอนุรักษ์’ แต่โดย เนื้อหาสาระแล้ว เขาถูกลดทอนลง จาก ‘คนที่มีอำนาจในการออกแบบชีวิตตัวเอง’ กลายเป็นผู้ช่วยรัฐ คือสิ่งที่เราเห็นในเชิงโครงสร้าง” นายพิเชษฐ์กล่าว
นายพิเชษฐ์กล่าวด้วยว่า พื้นที่ทรัพยากรถูกออกแบบให้ไปมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ชุมชน