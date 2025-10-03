สมศักดิ์ เผย ถกกมธ.วิสามัญฯ ร่างกม.อสม. บรรยากาศดี นัดประชุม 9 ต.ค.อีกรอบ ก่อนส่งบรรจุวาระสภา

“สมศักดิ์” เผย ถกกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.อสม. บรรยากาศดี ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งศึกษา – แก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด นัดประชุม 9 ต.ค.อีกรอบ ก่อนส่งเข้าบรรจุระเบียบวาระสภา
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.อสม. ซึ่งได้มีการประชุมกันมา 6 ครั้งแล้ว และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทุกฝ่ายมีความตั้งใจร่วมกันที่จะผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญออกมาให้เร็ว เนื้อหาครอบคลุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้อง อสม.และพี่น้องประชาชน โดยการประชุมครั้งล่าสุด ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาและแก้ไข โดยยึดการแก้ไขฉบับของกฤษฎีกาเป็นหลักในการพิจารณาทบทวน ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตหลายอย่าง อาทิ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้าเป็น อสม. โดยเห็นว่ามีความเข้มข้นเกือบจะเทียบเท่าคุณสมบัติของผู้ลงสมัครส.ส. เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้มีความยืดหยุ่น เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการคัดกรองจนหาคนเข้ามาทำงานได้ยาก อีกทั้งเชื่อว่าคนในชุมชนจะสามารถร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลเหมาะสมมาทำหน้าที่เป็นอสม.ร่วมกันได้
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ตนยังได้เน้นย้ำในหมวดที่ 4 เรื่องสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกิจการ อสม. เนื่องจากเรื่องนี้จะสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของอสม.โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์นับคาร์บ ขณะนี้มีผู้นับคาร์บได้แล้วกว่า 45 ล้านคน ต้องถือเป็นผลงานของอสม. การนับคาร์บจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ การบริโภคแป้งน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย จะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาว และลดโรคลงได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้มหาศาล อย่างไรก็ตามก่อนจะปิดการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อสม. 5 หมวด 60 มาตรา พร้อมกันนี้ได้นัดหารือกันอีกครั้งในวันที่ 9 ต.ค.เพื่อทบทวนผลการพิจารณาศึกษา ตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนจะเสนอให้บรรจุในระเบียบวาระของสภาต่อไป