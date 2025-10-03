นายกฯ แจง เตรียมงบพร้อมเยียวยาเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ชี้ สร้างรั้วทำเป็นบางจุด

นายกฯ แจง เตรียมงบพร้อมเยียวยาเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยัน ดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม ชี้ สร้างรั้วทำเป็นบางจุด
เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ วันที่ 3 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษ์ถึงการลงพื้นที่จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้ จะเร่งรัดเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา จากที่กำหนดจ่ายล็อตแรกในวันที่ 6-7 ตุลาคมนี้ หรือไม่ ว่า เร่งอยู่แล้ว เงินอนุมัติช่วยเหลือชายแดน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เตรียมกันงบไว้แล้ว ไม่ใช่ว่าลงไปวันนี้ถึงจ่าย แต่เตรียมการจ่ายไว้อยู่แล้ว วันนี้ที่ลงไปพื้นที่จะดูเรื่องของสถานการณ์และสภาพหน้างานว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาคิดและวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องการสร้างรั้วที่ได้อนุมัติหลักการไปแล้ว จะไปดูว่าจะเริ่มจากตรงไหน และตรงไหนที่ควรมีรั้ว ตรงไหนที่ไม่ควรมีรั้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องมีรั้วตลอดแนวพรมแดน
เมื่อถามถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความไม่สงบไทย-กัมพูชาจนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวจะตีความในส่วนนั้น จะพยายามให้เข้าเกณฑ์เป็นผลจากความเครียดของภัยสงคราม อาจจะไม่ได้จำนวนที่เยอะมาก แต่ต้องดูแลพวกเขา