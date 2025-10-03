อนุทิน ชี้ 10 ต.ค.อพยพกัมพูชา เป็นกรอบผู้ว่าฯ สระแก้ว ย้ำต้องถอนอาวุธหนัก-ทุ่นระเบิดก่อน

อนุทิน ย้ำ บ.หนองจาน เป็นของไทย ชี้ ไทม์ไลน์ 10 ต.ค. เร่งอพยพกัมพูชา เป็นกรอบ ผู้ว่าฯ สระแก้ว ตั้งไว้ ยัน ใช้กม.จัดการลำดับแรก
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการอพยพชาวกัมพูชา ออกจากบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ขณะที่สื่อกัมพูชา รายงานว่าจะไม่ออกจากพื้นที่ ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของประเทศไทย เราจะดำเนินการตามกฎหมายไทย ไม่มีให้คนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้หลักกฎหมายใดมาจัดการ นายกฯ กล่าวว่า ต้องใช้หลายกฎหมายประกอบกัน และประชาชนกลุ่มนี้คือคนทั่วไป ที่ต้องปฏิบัติกับเขาอีกวิธีหนึ่ง โดยจะใช้วิธีทางกฏหมายพร้อมกับพูดคุยให้ได้มากที่สุดโดยไม่ทำให้เขาเดือดร้อน ไม่ใช่แบบต้องผลักดันหรือการอุ้มกันออกไป
เมื่อถามย้ำว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า วันที่ 10 ตุลาคม คิดว่าเริ่มมาจากผู้ว่าฯสระแก้ว พยายามตั้งเป็นไทม์ไลน์มากกว่า การปฏิบัติเรื่องนี้ต้องดูหลายหลายมิติ และจัดลำดับดำเนินการ สิ่งที่เป็นประเด็นที่อันตรายตอนนี้อยู่ที่ชายแดน ที่ต้องไปดูเรื่องการปะทะและความพร้อมของเรามากกว่า ส่วนการผลักดันออกไป อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา หากถอนอาวุธหนัก ทุ่นระเบิด ถอนกองกำลังออกไป จึงจะมาเจรจาในเรื่องนี้ และทางฝ่ายเขาต้องหาสถานที่เอาคนของตัวเองออกไป กลับไปยังอาณาเขตของคุณ แบบนี้ยังพอพูดกันได้ ไปสร้างชุมชนใหม่ให้เขาได้ย้ายออกไป แต่ไม่ใช่ผลักดันเป็นสิ่งแรก ในช่วงที่ยังเผชิญหน้ากันอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่ 10 ตุลาคม อาจจะยังไม่มีการจัดการเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอบไปแล้ว พูดไปแล้วว่าลำดับของการดำเนินการเป็นอย่างไร จะมาเอาวันนั้น วันนี้ไม่ได้ เพราะตนเองไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องวันที่ 10 ตุลาคม