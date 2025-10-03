อนุทิน เผยยังไม่ทราบ สลค.ตีกลับ หนังสือ ‘ทักษิณ’ ทูลเกล้าฯ ขออภัยโทษ ครั้งที่ 2

‘อนุทิน’ เผย ยังไม่ทราบ สลค.ตีกลับ หนังสือ ‘ทักษิณ’ ทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมช.พาณิชย์ ร่วมคณะด้วย
โดย ผู้สื่อข่าว สอบถามกรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ตีกลับหนังสือยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ของ นายทักษิณชิน วัตร อดีตนายกฯ ไปที่กระทรวงยุติธรรม ว่า “ยังไม่ทราบเรื่อง” ก่อนชี้ไปที่นาฬิกา และกล่าวว่า “ดีเลย์แล้ว” และรีบเดินไปขึ้นเครื่องทันที
