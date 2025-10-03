กรณ์ โพสต์ภาพ อภิสิทธิ์ ร่วมโต๊ะ คุย บิ๊กเนม อนาคตประเทศที่ทุกคนทุกรุ่นต้องการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตหัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก “กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij ระบุว่า “หัวข้อเมื่อคืนคือ อนาคตประเทศที่ทุกคนทุกรุ่นต้องการ”
พร้อมกับภาพภาพขณะร่วมรับประทานอาหาร กันระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สันติธาร เสถียรไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อีกด้วย
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลพื้นที่ภาคใต้ และ สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์รูปภาพลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นภาพของนายชัยชนะ และ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง พร้อมข้อความระบุว่า “คิดถึงเลยเจอกันครับ #ฟ้าวันใหม่สดใสเสมอ”
อย่างไรก็ตามกลุ่ม ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ รอคอยการยืนยันว่า นายอภิสิทธิ์จะตอบรับกลับมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหรือไม่ โดยพรรคประชาธิปัตย์จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคฯ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 ต.ค.68 นี้
