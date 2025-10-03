กองทัพไทยไปต่อ สร้างแน่ รั้วชายแดนเขมร เคาะงบมาแล้วเริ่ม 6.5 ล้าน ก้บ 5.1 กม.แรก เล็งดูจุดอื่นที่ทำต่อ

กองทัพไทยไปต่อสร้างแน่ รั้วชายแดนเขมรเคาะงบมาแล้วเริ่ม 6.5 ล้าน ก้บ 5.1 กม.แรก กองทัพเล็งดูจุดอื่นที่ทำต่อไป
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย บอกถึง การสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 หรือ นพค.12 ประสานงานกับ กองกำลังทหารพรานที่ 12 จะเข้าไปสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อน คือ 5.1 กิโลเมตร ที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 50-51 บ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้ามอำเภอ อรัญประเทศ ที่เบื้องต้นจะใช้งบประมาณปี 2568 ของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 6.5 ล้านบาท
“บริเวณพื้นที่มีการปรับปรุงถนนลูกรังที่เมื่อก่อนใช้เวลาเป็นชั่วโมง แต่ตอนนี้เร็วขึ้นเหลือครึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าไปก่อสร้างรั้วชั่วคราวชายแดนที่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อถนนเสร็จก็สร้างรั้วได้เลย เมื่อสมช. อนุมัติเมื่อวานนี้ โดยจะเป็นรั้วชั่วคราว เสาคอนกรีตขึงลวดหนาม รั้วสูง 2 เมตรกว่าๆ 9 ระดับ 2 ชั้น ติดกล้องวงจรปิด ที่สร้างริมคลองพรมโหด เป็นการป้องกัน คนออกไปเล่นการพนัน หรือไปเป็นสแกมเมอร์ จากสถิติที่พบ บริเวณดังกล่าวพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ เป็นพื้นที่ล่อแหลม ส่วนงบฯที่เพิ่มมาหลังมีการอนุมัติจากสมช. ก็จะไปดูจุดไหนที่สามารถทำได้ต่อ เป็นลักษณะที่เรียกว่า “มองเห็นและทะลุ ไม่เหมือนการกั้นเขตแดน”พล.ต.วิทัย กล่าว