ตั๊น จิตภัสร์ ยันเอง ยังอยู่ปชป. แม้รับตำแหน่งเลขาฯสุชาติ บอกชัดเจนแน่ หลังได้หน.ใหม่

“ตั๊น” ยังเกาะปชป.แน่น ลั่นขอรอดูความชัดเจนหลังได้ หัวหน้าพรรคฯคนใหม่ เชื่อไร้กระทบนั่ง “เลขาฯรมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ”
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเตรียมรับตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหรือไม่ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากเวลานี้ยังไม่ได้ตัวหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งกำลังจะมีการเลือกในวันที่ 18 ตุลาคมนี้
“หลังจากได้ตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แล้ว ดิฉันจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการนั่งในตำแหน่ง เลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ”น.ส.จิตภัสร์ กล่าว
