5 ต.ค. อิ๊งค์ ขึ้นเวทีปราศรัย ช่วย ชินวัฒน์ แม้นเดช ชิงเก้าอี้ ส.ส.กาญจน์ เขต 4
จากกรณีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลาออกจากการเป็น ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใน ครม.อนุทิน 1 ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 22-26 กันยายน และให้เลือกตั้งวันที่ 19 ตุลาคม
อ่านข่าว – เลือกซ่อม กาญจน์ คึก ลูกศักดิ์ดา สวมเสื้อภท. ได้เบอร์ 1 ประชันเพื่อไทย เบอร์ 2
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. มีกำหนดการจะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อขึ้นเวทีปราศรัยช่วย พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรค พท. หมายเลข 2 หาเสียง โดยในเวลา 15.00-16.00 น. เวทีปราศรัยและพบปะมวลชน ที่วัดเขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯหนู พร้อมหนุนกองทัพ ย้ำไม่เปิดด่าน ยัน สร้างรั้วไม่รุกล้ำใคร
- นายกฯ ย้ำสัปดาห์หน้าจ่ายแน่เงินเยียวยาปะทะชายแดน ส่วน จ.สุรินทร์ ขอ 600 ล. ช่วยเกษตรกร ต้องพิจารณาก่อน
- อนุทิน รุด ปราสาทตาเมือน ยัน ทหารพร้อมป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามา
- อธิบดีคุก ชี้ชัด ทักษิณ มีสิทธิยื่นฎีกา ขออภัยโทษครั้ง2 ได้ ถึงแม้เคยยื่นครั้งแรกไม่ถึง 2 ปี