อธิบดีคุก ชี้ชัด ทักษิณ มีสิทธิยื่นฎีกา ขออภัยโทษครั้ง2 ได้ ถึงแม้เคยยื่นครั้งแรกไม่ถึง 2 ปี 

อธิบดีราชทัณฑ์ ชี้ชัด ทักษิณ มีสิทธิ ยื่นฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ ได้ แม้จะเคยยื่นไปครั้งแรกไม่ถึง 2 ปี
จากกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ต่อมาเรื่องถูกส่งกลับจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อกฎหมายว่านายทักษิณ ชินวัตร สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้หรือไม่ เพื่อสรุปรายงานจากคณะกรรมการเสนอไป รมว.ยธ. พิจารณามีความเห็น และส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ต่อไป
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นจากตรวจสอบข้อกฎหมายนั้น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สามารถยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 264 ระบุว่า เรื่องราวขอพระราชทานอภัย โทษอย่างอื่นซึ่งมิใช่ โทษประหารชีวิต ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้ว จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่า จะพ้น2 ปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อน
แต่กรณีของนายทักษิณไม่ได้ถูกปฏิเสธในรอบแรก ดังนั้นก็มีสิทธิที่จะยื่นขอได้โดยไม่จำเป็นต้องรอเงื่อนไข 2 ปี เพียงแต่อาจต้องพิจารณาข้อกำหนดด้านอื่นประกอบด้วย
