อนุทิน รุด ปราสาทตาเมือน ยัน ทหารพร้อมป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามา

‘อนุทิน’ เยี่ยม ‘ปราสาทตาเมือน’ เหตุเป็นเหมือนด่านข้ามแดน ชี้ ทหารพร้อมป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามา ลั่น ทหารสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจทหารแนวหน้า ว่า ผู้ปฏิบัติตอนนี้มีการเตรียมพร้อม เพราะตรงนั้นเป็นจุดที่ฝั่งกัมพูชา คนกัมพูชาสามารถข้ามเข้ามาในเขตแดนไทยได้ มีทางเดิน เราจึงต้องเตรียมพร้อม ตรงนั้นคือด่านแห่งหนึ่ง ที่พี่น้องทหารก็มีความพร้อมที่จะไม่ให้เกิดการรุกล้ำเข้ามาของฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอน
ส่วนที่บอกว่าทหารไทย สะกดคำว่า แพ้ไม่เป็น นายอนุทิน ถึงกับร้องว่า อ้าว ทหารไทย จะแพ้ใครได้