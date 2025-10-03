นายกฯ ย้ำสัปดาห์หน้าจ่ายแน่เงินเยียวยาปะทะชายแดน ส่วน จ.สุรินทร์ ขอ 600 ล. ช่วยเกษตรกร ต้องพิจารณาก่อน ชี้ นำ “รมต.เศรษฐกิจ” ลงพื้นที่ให้เห็นภาพจริง หวังออกมาตรการช่วยปชช.ได้ตรงจุด
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ ร.ร.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ขณะนี้เงินถูกถ่ายโอนมายังธนาคารออมสินแล้ว ซึ่งจะทำการจ่ายในสัปดาห์หน้า และจะทยอยจ่ายตามบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ พร้อมย้ำว่า จ่ายแน่สัปดาห์หน้า
ส่วนการนำรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ร่วมลงพื้นที่ใน จ.สุรินทร์ ครั้งนี้ด้วย นายอนุทิน ระบุว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายท่านมีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถเกร่งกล้า การที่พาพวกท่านไฝมาดูหน้างานด้วย ว่าเศรษฐกิจในต่างจังหวัดเป็นอย่างไร ส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไร ชายแดนเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ใช่เศรษฐกิจแบบไฮเทค และไม่ใช่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินจำนวนมาก แต่เป็นเรื่องพืชผลทางการเกษตร ด้วยวิธีชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้ทีมรัฐมนตรีที่ลงมาด้วยจะได้เห็นภาพ เพื่อจะได้นำประสบการณ์มาทำงานออกมาตรการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน
ส่วนการที่จ.สุรินทร์ เสนอมาตรการ 19 โครงการ วงเงินกว่า 600 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ นายอนุทิน ระบุว่า นี่เป็นเพียงแค่จังหวัดเดียว ผู้ขอก็ต้องขออย่างเต็มที่ อย่างไรกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนำเรื่องนี้ผ่านเข้าไปกลั่นกรองอยู่ดี หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ตนก็พร้อมสนับสนุน