บิ๊กป้อม ย้ำ ตรีนุช เร่งปรับสิทธิแรงงานนอกระบบ เพิ่มหลักประกันชีวิตที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เตรียมขับเคลื่อนปรับสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ เป็นเรื่องที่มีความหมายมากกว่าเพียงการเปลี่ยนตัวเลขในกฎหมาย มาตรการสำคัญที่ประกาศปรับปรุงคือ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจาก 1,000 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 200 บาท เป็น 300 บาทต่อบุตร และการปรับค่าทดแทนการขาดรายได้จากการรักษาพยาบาลจาก 50 บาทเป็น 200 บาทต่อครั้ง
“สิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นการขยับขึ้นเล็กน้อย หากมองจากมุมของชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ แต่สำหรับแรงงานนอกระบบ เงินไม่กี่ร้อยบาท อาจหมายถึงโอกาสในการพาลูกไปหาหมอ หมายถึงการซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัว หรือแม้กระทั่งหมายถึงการยืดเวลาการอยู่รอดออกไปได้อีกหนึ่งสัปดาห์ การปรับเพิ่มดังกล่าว จึงไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่เป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งแรงงานกลุ่มนี้”
น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว หากแต่มีพลังสนับสนุนที่สำคัญจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผู้ซึ่งย้ำมาโดยตลอดว่าพรรคต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชน การหนุนหลังของพล.อ.ประวิตร ทำให้มั่นใจได้ว่าการปรับสิทธิประโยชน์จะไม่หยุดอยู่ที่นโยบายบนเวที แต่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้รับการผลักดันในสภา และได้รับการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
“แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศไม่เพียงเป็นฐานเสียงสำคัญในเชิงการเมือง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาคือหัวใจของสังคมไทย ทุกครัวเรือนมีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแม่ค้าขายอาหารริมทาง หากย้อนมองตั้งแต่วันแรกที่ลุงป้อมเข้าสู่สนามการเมือง เขามักย้ำเสมอว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือเก้าอี้ แต่คือการสร้างความมั่นคงให้ประชาชน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเสียงและไม่มีโอกาสพูดในเวทีสาธารณะ”
