อนุทิน ลงพื้นที่กลางดึก ติดตามความคืบหน้า แก้ปัญหาถนนทรุด หลังกลับจากชายแดนสุรินทร์
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่ ถ.สามเสน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีถนนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์
โดย นายกฯ ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าจาก นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการถมปิดพื้นที่ โดยนำทรายลงหลุมยุบ หรือ Backfill และถมทรายต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบตัวขึ้นอีก ขณะเดียวกันยังได้พยายามกำหนดจุดเส้นศูนย์กลาง หรือ Center line ของอุโมงค์ด้วย
ทั้งนี้ นับจากนี้อีก 6 วัน คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ถนนสามเสนได้