อนุทิน ปลุกขวัญทหารต้องชนะ ร่วมวงกินข้าวกำลังพล ขณะที่ทัพไทยสร้างรั้ว 5.1 กม. ที่อรัญประเทศ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล
นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบิน จ.บุรีรัมย์ ถึงท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์ ในเวลา 11.45 น. เพื่อปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ รวมถึงติดตามตามการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ต้อนรับ
นายกฯและคณะได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการสามแยก กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกฯได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน ทั้งด้านสวัสดิการและการปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนทำงานได้อย่างมั่นใจ และเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย
ขณะที่นายกฯได้ร่วมรับประทานข้าวกับทหาร โดยได้ตักพะโล้ให้กับทหารก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน
ปลุกใจทหารต้องชนะเท่านั้น
พล.ต.วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 หรือ นพค.12 ประสานงานกับกองกำลังทหารพรานที่ 12 จะเข้าไปสร้างในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อน คือ 5.1 กิโลเมตร ที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 50-51 บ้านโคกสะแบง ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่เบื้องต้นจะใช้งบประมาณปี 2568 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 6.5 ล้านบาท ตอนนี้บริเวณพื้นที่มีการปรับปรุงถนนลูกรังที่เมื่อก่อนใช้เวลาเป็นชั่วโมง แต่ตอนนี้เร็วขึ้นเหลือครึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าไปก่อสร้างรั้วชั่วคราวชายแดนที่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อถนนเสร็จก็สร้างรั้วได้เลย เมื่อ สมช.อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยจะเป็นรั้วชั่วคราว เสาคอนกรีตขึงลวดหนาม
‘รั้วสูง 2 เมตรกว่าๆ 9 ระดับ 2 ชั้น ติดกล้องวงจรปิด ที่สร้างริมคลองพรมโหด เป็นการป้องกัน คนออกไปเล่นการพนัน หรือไปเป็นสแกมเมอร์ จากสถิติที่พบบริเวณดังกล่าวพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ เป็นพื้นที่ล่อแหลม ส่วนงบที่เพิ่มมาหลังมีการอนุมัติจาก สมช. ก็จะไปดูจุดไหนที่สามารถทำได้ต่อ เป็นลักษณะที่เรียกว่ามองเห็นและทะลุ ไม่เหมือนการกั้นเขตแดน’ พล.ต.วิทัยกล่าว
ที่ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้าน หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กรณีจังหวัดสระแก้วประกาศขีดเส้นให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ประเทศไทยภายในวันที่ 10 ตุลาคม ล่าสุด ยังคงมีชาวกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่บ้านเปรยจัน เขตติดต่อบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยยืนยันไม่ยอมอพยพออกไป และขอยอมตาย โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ของตนเองเนื่องจากอยู่อาศัยมานานกว่า 40 ปี