อิ๊งค์ ชูแคมเปญสู้ คิกออฟซีรีส์ เพื่อไทย จะกลับมา พร้อมโชว์ผลงาน2ปี ‘รัฐบาลพท.’

‘อิ๊งค์’ ชูแคมเปญสู้ คิกออฟซีรีส์ ‘เพื่อไทย’ จะกลับมา โชว์ผลงาน2ปี ‘รัฐบาลพท.’ ดร.เอ้เปิดพรรคไทยก้าวใหม่ ดันนโยบายธนู 4 ดอกปฏิรูป
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์คลิปความยาว 23 นาที ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพท. มีเนื้อหาว่า ในระยะเวลาการทำงาน 2 ปี รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพท. พรรคได้เข้าขับเคลื่อนนโยบายและเข้ารับมือกับวิกฤตการณ์ รวมถึงเข้าคลี่คลายปัญหาต่างๆ โดยมีคำมั่นสัญญาหลักที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนคือการมีคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีเป็นปลายทางสำคัญ แม้ว่าเราจะต้องหยุดการทำงานโดยฉับพลัน แต่พรรคพท.ยังมีภารกิจที่ได้ทำค้างไว้ ในโอกาสนี้พรรค พท.จึงเสนอ เพื่อไทยจะกลับมา ซีรีส์ที่จะรวบรวมเสียงของคนเพื่อไทยที่มีโอกาสได้ทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อม และเป็นการให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะกลับไปเดินหน้าและสานต่องานที่ได้ทำไว้ เมื่อเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจอีกพี่น้องประชาชนอีกครั้ง โดยเสียงแรกที่จะกลับมาคือเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯคนที่ 31 นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย พูดคุยถึงปัญหาความไม่แน่นอนของการเมืองไทย การทำงานท่ามกลางภาวะวิกฤตน้อยใหญ่ ไปจนถึงหลักการสำคัญที่อยู่ในสายเลือดเพื่อไทย ที่ยังคงไหลเวียนสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย
น.ส.แพทองธารกล่าวถึงสาระสำคัญตัวชี้วัดการเปลี่ยนนายกฯทุกปีส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้สั่นคลอน และมองว่าคนที่รับไม้ต่อในตำแหน่งนายกฯต้องวางรากฐานประเทศส่วนอนาคต พร้อมเล่าถึงการปฏิบัติหน้าที่นายกฯคนที่ 31 ในระยะเวลา 1 ปี ที่เข้ามาทำหน้าที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ จ.เชียงราย นำมาซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบอย่างจริงจัง ส่วนนโยบายที่อยากให้มีการทำต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย-บ้านเพื่อคนไทย-ทุนสำหรับเด็กทุกระดับ ยืนยันว่าหากรัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่ต่อ จะดำเนินโครงการเหล่านี้ และโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยจากแนวคิดที่รัฐบาลก่อนได้คิดเอาไว้คือการแข่งขัน เอฟ-1 หรือสนับสนุนทูมอโรว์แลนด์ หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศได้
ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค กทม. ได้มีงานเปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่ โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรค นอกจากนั้น ยังมีบรรดากลุ่มนักธุรกิจ การศึกษา นักวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวัลลภ สุวรรณดี อดีตรองผู้ว่าฯกทม. สมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าฯกทม. มาร่วมงาน
ต่อมา นายสุชัชวีร์กล่าวเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ นำทีมประกาศวิสัยทัศน์ ก้าวสู่การเมืองยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ความกล้าหาญพลังของความรู้เดินหน้าพาประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาพสิ้นหวังและหลุมดำทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าพลิกโฉมการศึกษาแก้จน แก้ปัญหาปากท้อง พร้อมชูนโยบาย ธนู 4 ดอก ปฏิรูปประเทศให้สตรอง
‘นโยบายธนู 4 ดอก คือ ธนูดอกที่หนึ่งสร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทย การศึกษาฟรีถึงระดับปริญญา, ธนูดอกที่สอง สร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่ ธนูดอกที่สาม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทย ปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข และธนูดอกที่สี่ สร้างค่านิยมใหม่ คนดีต้องมีที่ยืน ป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบดิจิทัล Blockchain และ Al, สร้างระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ’นายสุชัชวีร์ กล่าว