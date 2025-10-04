การเมือง

อนุทิน โชว์ปึ้ก โต้ข่าวย้าย ปลัดมหาดไทย ลั่น เมื่อวาน-วันนี้ ก็อยู่ด้วยกัน

อนุทิน โต้ข่าวย้าย ปลัด มท. ชี้ เป็นแค่กระแสผู้สื่อข่าว โชว์ปึ้ก! เมื่อวาน-วันนี้ ก็อยู่ด้วยกัน แจง โยกย้ายตามฤดูกาล-ความเหมาะสม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทย จะมีการปรับย้ายข้าราชการในช่วงนี้อย่างไร เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีหันไปหานายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พร้อมกับระบุว่า ”ท่านปลัดฯ ก็ยืนอยู่นี่“

เมื่อถามย้ำว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า จะมีการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวสวนกลับว่า กระแสจากผู้สื่อข่าว ไม่ใช่กระแสข่าว และวันนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ เมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกัน

ถามต่อว่า ในช่วง 4 เดือนนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก็เป็นการโยกย้ายตามฤดูกาล และเพื่อความเหมาะสม เราก็จะพิจารณา แต่ถามแบบนี้ไม่ได้หรอก

