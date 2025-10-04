นายกฯ เผย สั่งแก้ปัญหานํ้าท่วม ยัน เยียวยา ประชาชนไม่ล่าช้า ชี้ ระดับผู้บริหารกระทรวง ก็ลงพื้นที่ได้
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดจะมีการลงพที่บ้างหรือไม่ว่า ลงดูอยู่ตลอดเวลา บางทีก็ต้องไปในพื้นที่ อย่างเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ตนไปพื้นที่ชายแดนก็ยังมีสิ่งที่ต้องร่วมกันตัดสินใจหลายอย่าง เรื่องของน้ำท่วมนั้นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ละท่าน เช่น กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยถึง 3 คนก็แบ่งหน้าที่ให้เขาไปดูน้ำท่วม ส่วนกระทรวงอื่น อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูกลุ่มจังหวัดก็ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนตนก็จะเร่งถ้ามีภัยน้ำท่วมแล้วเข้าข่ายการเยียวยามีเงินค่าชดเชยความเสียหาย ถ้าเข้าข่ายสามวันเจ็ดวัน เราจะเร่งดำเนินการเยียวยาให้เร็วที่สุด เอาประสบการณ์จากรัฐบาลชุดที่แล้วที่ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยก็จะสามารถเร่งจ่ายค่าเยียวยาได้ ตอนนี้พ่วงนายกฯ ด้วยขั้นตอนน่าจะเร็วมากขึ้น
เมื่อถามว่า มีประชาชนหลายพื้นที่อยากให้นายกฯลงไป เพราะการช่วยเหลืออาจยังไม่ทั่วถึง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนที่ลงไป แม้กระทั่งระดับผู้บริหารกระทรวงลงไปก็ให้ความช่วยเหลือได้ เราไม่ใช่ว่าลงไปถึงแล้วจะสั่งการ มันมีการรายงานเข้ามาและติดตามสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดภัยน้ำท่วมในระยะยาว
เมื่อถามว่าส.ส.ฝ่ายค้านอยากให้นายกฯลงพื้นที่ ในจังหวัดที่ไม่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอยู่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนว่าตรงนั้นพูดลอยๆ ไปอย่าง จ.สุโขทัย ไม่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แต่จะมีคนที่จะเป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย คอยไปบริหารสถานการณ์ที่นั่น ได้รับรายงานว่าสถานการณ์ดีขึ้สน จริงๆ ตนจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่ทันแล้ว เพราะเมื่อวานแรงที่สุด เพราะตรงนี้ไม่ใช่น้ำท่วมขังเหมือนพื้นที่ภาคกลาง แต่เป็นน้ำหลากมาแรง สุดท้ายน้ำจะไปที่แหล่งพักน้ำที่เขื่อนภูมิพล หรือแถวบึงบอระเพ็ด แต่เราเตรียมการไว้
นายอนุทิน ยัง ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่า รัฐบาลพยายามปราบปรามอย่างจริงจัง และหาวิธีป้องกัน โดยจะใช้กำลังของฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามทุกสิ่ง การค้า และการจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยทั้งหมด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยจะพยายามดำเนินการทุกที่ที่ขายยาเสพติด จึงอยากให้ผู้สื่อข่าวไปดู จากการรายงานจะเห็นว่าไม่คุ้มเลย อย่างเช่นพวกรับจ้างขนส่ง เป็นเด็กอายุน้อยทั้งนั้น วัยรุ่นอนาคตยังไกล ไปรับจ้างขนส่งยาเสพติด ซึ่งมีโทษเท่ากับเป็นผู้ค้า ก็ขอให้ตระหนักว่า ไม่มีความคุ้มค่า เพราะอนาคตจะเสียหมด เนื่องจากมีโทษแรงถึงขั้นประหารชีวิต ถึงรอดจากประหารก็โดนโทษตลอดชีวิต ซึ่งไม่เป็นผลดี
เมื่อถามว่า จะมีนโยบายปราบปรามเด็ดขาดเหมือนรัฐบาลในอดีต ที่มีการฆ่าตัดตอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติด ต้องมีความเด็ดขาดอยู่แล้ว