กกต. แจงคืบหน้าสอบคดีฮั้วส.ว. ยันไม่ล่าช้า ทำสำนวนต้องรอบคอบ ก่อนส่งชุดใหญ่ชี้ขาด

กกต. แจงคืบหน้าสอบคดีฮั้วเลือก ส.ว. อยู่ชั้นคกก.ชุด 36 กำลังทำสำนวนความเห็น ส่ง กกต.ชี้ขาด
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงต่อกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการ กกต.ละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินการสืบสวนและไต่สวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยชี้แจงว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เลขาฯ กกต. และสำนักงานฯ เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่ได้ละเว้นหรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ เพื่อให้เรื่องล่าช้าแต่อย่างใด การพิจารณาทุกสำนวนดำเนินไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ขณะนี้สำนวนการสืบสวนและไต่สวน อยู่ในชั้นที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนและจัดทำความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กกต. พิจารณามีคำวินิจฉัยในชั้นต่อไป
ทั้งนี้ กกต.ทำตามขั้นการพิจารณาข้อร้องเรียน โดย ชั้นที่ 1 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ได้รับสำนวนแล้ว ให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนและจัดทำความเห็น เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีความเห็นประกอบสำนวน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดส่งสำนวนไปยังสำนักงาต กกต. ส่วนกลางโดยเร็ว
ชั้นที่ 2 สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง เมื่อได้รับสำนวนจากจังหวัดแล้ว ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการวิเคราะห์สำนวนและจัดทำความเห็นเสนอผ่านตามขั้นตอน
ชั้นที่ 3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เมื่อได้พิจารณาแล้วจะทำความเห็น และสำนักงาน กกต. เสนอสำนวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
และ ชั้นที่ 4 เมื่อกกต.ได้รับสำนวน จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ต้องพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการโดยเร็ว