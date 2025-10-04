ชัยชนะ ขน 20 สจ.เมืองคอน โร่สมัครสมาชิกประชาธิปัตย์ หนุน มาร์ค คัมแบ๊กหัวหน้า

”ชัยชนะ“ ขน 20 สจ.เมืองคอน สมัครสมาชิก ประชาธิปัคย์ พร้อมหนุน “อภิสิทธิ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่ร้านรามโรมวัลเลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นัดพบปะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยทิศทางการเมืองในอนาคต ซึ่ง สจ.นครศรีธรรมราชทั้ง 20 คน พร้อมใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
นายชัยชนะ กล่าวยืนยันว่า ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ชุดใหม่ ซึ่งตนพร้อมสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั่งหัวหน้าพรรคฯ และยืนยันว่า สจ.นครศรีธรรมราช ทั้ง 20 คนที่สมัครเข้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมหนุนนายอภิสิทธ์ นั่งหัวหน้าพรรคฯเช่นกัน และพร้อมสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าทางการเมืองต่อไป